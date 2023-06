Eventos com churrasco é na Steak’s

Fazer um evento é ótimo, mas pode dar dor de cabeça se você não contratar os fornecedores certos. Afinal, ninguém quer perder tempo resolvendo coisas de última hora quando a vontade é apenas se divertir.

Foi pensando nisso que a Steak’s Churrascos, desde 1994, se especializou para se tornar referência. A empresa oferece espetinhos, chopp Itapety, de marca própria, e ainda gelo de fabricação própria e pensando em oferecer a melhor qualidade.

Os espetinhos Steak’s são ótimos para os fãs de churrasco. Com qualidade premium, a empresa oferece as opções bovino, frango, linguiça, coração, kafta, queijo coalho e pão de alho.

Já o chopp Itapety conquistou a todos. Disponível nos sabores pilsen, escuro, puro malte vinho e IPA – com mais intensidade de sabor, aroma e amargor -, o chopp pode ser encomendado em barris de 10, 15, 20, 30 ou 50 litros. “Atendemos bares, restaurantes, eventos, shows, aniversários e casamentos e oferecemos a entrega, instalação e retirada”, diz o sócio-proprietário Rafael Ivanhes.

Com todo esse know-how adquirido, a empresa também realiza eventos, como casamentos, confraternizações empresariais e aniversários. “Fazemos eventos completos com acompanhamentos, arroz e maionese, por exemplo, para acima de 150 convidados. Já chegamos a atender encontros com 15 mil pessoas”, destaca.

Gelo Steak’s

A Steak’s também investiu em uma fábrica que prima pela qualidade do gelo. “Nosso gelo é feito com água duplamente filtrada e passa por uma análise de qualidade rigorosa”, explica Rafael. O produto é comercializado em pacotes de 3kg, 5kg, 10 kg, e 20 kg, para bares, restaurantes, mercados, postos, indústrias, eventos e consumidor final.

Steak’s Churrascos

R. José Malozze, 966 – Mogilar

(11) 4790-4474 – Whats (11) 95619-4668