Etecs iniciam ano letivo a partir desta quarta (1º)

As 224 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) iniciam o ano letivo de 2023 nesta semana, entre os dias 1º e 3 de fevereiro. Ao todo, as unidades do Centro Paula Souza (CPS) atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio.

A indicação é que cada aluno consulte a unidade onde está matriculado (por telefone, e-mail ou presencialmente) para conferir a data de início das atividades, assim como a programação de boas-vindas e recepção de novos estudantes.

As 76 Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), cujo número total de alunos ultrapassa os 96 mil, retomam suas atividades a partir do dia 8.