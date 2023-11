Etapa Primavera de Beach Tennis do Clube de Campo de Mogi acontece em dezembro 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará nos dias 8, 9 e 10 de dezembro mais um torneio de beach tennis, modalidade que conquista mais praticantes a cada dia e que vem se democratizando em todos os ambientes da sociedade e também no complexo esportivo e de lazer. É a Etapa Primavera do 5º Torneio de Beach Tennis das Estações.

As inscrições estão abertas no Departamento de Esportes do CCMC, porém as vagas são limitadas. Podem participar atletas associados para as categorias Feminino, Masculino e Mista – A, B, C, Iniciante e 40+. O valor da inscrição da Etapa Primavera do 5º Torneio das Estações é de R$ 70 por pessoa, e, caso o atleta dispute em duas categorias, o custo passa a ser de R$ 100. Em três categorias, R$ 120 e, em quatro categorias, R$ 130. Os primeiros 160 inscritos receberão camisetas do torneio.

O Clube de Campo também premiará em dinheiro os vencedores de todas as categorias com, no mínimo, oito duplas inscritas. Ao todo, serão R$ 7 mil em prêmios. Mais informações sobre o 5º Torneio de Beach Tennis das Estações – Etapa Primavera podem ser obtidas no Departamento de Esportes do CCMC ou por meio do e-mail monica.nobrega@ccmc.com.br. O telefone para dúvidas é o (11) 4728-5600.

A modalidade de Beach Tennis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes tem como patrocinadores: Grupo Nextt Investimentos, Caju Óculos e Clínica CEOOT.