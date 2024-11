Estudo revela que trabalhadores com ensino superior ganham mais

Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), revelou que trabalhadores com ensino superior ganham, em média, 126% mais do que aqueles com menor escolaridade. Apesar de uma redução na diferença salarial nos últimos anos, a qualificação permanece essencial para melhores oportunidades e maiores salários.

A UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) se destaca no cenário educacional. A instituição é reconhecida pelo seu investimento em pesquisa, mestrados, doutorados e na qualidade dos cursos de graduação. Em um momento em que aulas presenciais e estágios práticos se tornaram diferenciais, a UMC mantém seu compromisso com a excelência acadêmica.

Desde a retomada das aulas presenciais pós-pandemia, a procura por cursos superiores na UMC cresceu mais de 60%. Recentemente, a universidade foi classificada em 17º lugar entre as melhores universidades privadas do estado de São Paulo pelo Ranking Universitário da Folha (RUF) 2024 e recebeu 142 estrelas em 41 cursos no Guia da Faculdade Quero-Educação do Estadão.

O prof. dr. Cláudio José Alves de Brito, pró-reitor acadêmico da UMC, destaca que a instituição prioriza o desenvolvimento de soft skills em seus alunos, preparando-os para o mercado de trabalho atual: “A universidade não apenas contribui para a elevação da renda individual de seus egressos, mas também para o desenvolvimento socioeconômico do país. A UMC, com seu modelo acadêmico de 2021, seu corpo docente qualificado e programas de ensino inovadores, já era baseado nas soft skills, que hoje todos mencionam, mas poucas instituições abordam”.

Entre os cursos de destaque da UMC no RUF 2024, estão o de Psicologia, classificado entre os cinco melhores de instituições de ensino superior privadas do Estado de São Paulo. O curso recebeu quatro estrelas no Guia da Faculdade Estadão-Quero Educação, demonstrando sua excelência. Biomedicina, Engenharia Mecânica e Nutrição também se destacaram, ocupando posições de destaque nas avaliações, reforçando o compromisso da universidade com a qualidade e a formação profissional de seus estudantes.

Esses resultados refletem a importância de instituições de ensino, como a UMC, na capacitação de profissionais e no fortalecimento da economia, evidenciando o papel fundamental da educação na trajetória de sucesso e ascensão salarial dos trabalhadores brasileiros.

