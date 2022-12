Estudantes da rede municipal são premiados pelo Instituto Julio Simões

O sonho de ser médico pediatra levou o aluno Miguel Miranda da Silva, da EM Profª Cleonice Feliciano, no Jardim Piatã, a conquistar o primeiro lugar no 8º Concurso de Redação do projeto “Você quer? Você pode!”, promovido pelo Instituto Julio Simões com apoio da SIMPAR. A premiação foi realizada na terça-feira (29) no Centro de Memória e Cultura Julio Simões, em Brás Cubas, onde foram conhecidos os três primeiros lugares dentre os mais de 70 inscritos. Os professores também foram premiados.

Maria Paula dos Santos Barbosa, professora de Miguel, recebeu seu primeiro prêmio. “É um incentivo para continuar sempre acreditando que o trabalho do professor é importante na vida do aluno, a gente tem sim o poder de fazer a diferença”, disse.

O tema do concurso foi “Os caminhos que devo seguir para conseguir os meus sonhos”. O projeto “Você quer? Você pode” está em atividade desde 2015 e foi retomado após a pandemia. Neste ano, 1.728 estudantes do 4º ano do ensino fundamental visitaram o Centro, onde conheceram a história do patrono e as empresas do grupo.