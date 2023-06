Estudante de doutorado da UMC desenvolve bengala mecânica inovadora

Claudemir Claudino Alves, um estudante de doutorado no curso de Engenharia Biomédica da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), desenvolveu uma bengala mecânica inovadora destinada a auxiliar pessoas com deficiência visual. Sob a orientação da Profa. Dra. Silvia Martini, Claudemir projetou uma ponteira omnidirecional esférica que permite rotações para direita, esquerda, frente e trás. Os testes da bengala foram conduzidos em parceria com a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão (SAI) de Guarulhos e a Escola Estadual Vereador Antônio de Ré. Participantes cegos e com baixa visão da Associação de Deficientes Visuais de Guarulhos (ADEVIG) tiveram a oportunidade de experimentar a bengala, que se destacou por sua resistência à abrasão, durabilidade, leveza e, acima de tudo, custo acessível.

O projeto teve origem na necessidade pessoal do Claudemir, que também é professor, de apoiar um aluno com deficiência visual em sala de aula. Impulsionado por esse incentivo, ele se dedicou a criar uma bengala que pudesse proporcionar maior autonomia e independência a pessoas com deficiência visual. Além disso, a iniciativa contou com a colaboração do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, fortalecendo a parceria entre instituições acadêmicas e demonstrando o compromisso em enfrentar desafios reais da comunidade local.

Ao final dos testes, todas as pessoas que participaram receberam uma bengala, oferecendo-lhes uma ferramenta fundamental para melhorar sua mobilidade e qualidade de vida. Essa iniciativa de Claudemir Claudino Alves e a inserção do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Engenharia Biomédica da UMC na comunidade local destacam o papel vital da academia em buscar soluções inovadoras e acessíveis para as necessidades das pessoas com deficiência visual. Ao unir conhecimento científico e tecnológico à participação ativa da comunidade, é possível promover a inclusão e construir uma sociedade mais igualitária e acessível para todos.

Para o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Prof. Dr. Fabiano B. Menegidio, essa é a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo do projeto de doutoramento do discente: “Estamos extremamente orgulhosos do trabalho realizado pelo estudante de doutorado Claudemir Claudino Alves e de sua orientadora, a Profa. Dra. Silvia Martini. Sua iniciativa em desenvolver uma bengala mecânica inovadora para pessoas com deficiências visuais reflete o compromisso do nosso programa em promover soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Parabenizamos Claudemir e toda a equipe envolvida nesse projeto, que demonstra o potencial transformador da engenharia biomédica quando aplicada para promover inclusão e acessibilidade”.