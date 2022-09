Estrutura completa para Pilates

O Studio Patrícia Marques é referência na cidade quando o assunto é oferecer o melhor tratamento de Pilates Clínico, pensado em eliminar dores de coluna, tratar patologias, melhorar a postura e flexibilidade através do movimento. Fundado em 2016, o espaço passou recentemente por melhorias, para oferecer mais conforto, saúde e bem-estar aos clientes.

Hoje, o estúdio está no Mogilar, em um espaço maior, que foi totalmente reformulado e veio inclusive com novidades. “Agora, além do Pilates Clínico, o estúdio oferece outras modalidades de Pilates voltadas para pessoas que também buscam o amor próprio, querem se reconectar com seu eu superior e serem mais ativas e felizes”, explica a fisioterapeuta Patrícia Marques, proprietária do estabelecimento.

A unidade, aliás, é uma das mais completas da cidade, com quatro salas, aulas de Pilates em grupo e aulas de Pilates Clínico voltado para dores e patologias de coluna, onde utilizam os aparelhos mais tradicionais.”Temos também aulas do Pilates Clássico, os aparelhos e acessórios originais do método, e aulas de treinamento em suspensão, com a utilização de tecidos”, conta Patrícia.

Fisioterapia

Além das aulas de Pilates, o estúdio realiza atendimento de Fisioterapia, Reeducação Postural Global (RPG), liberação miofascial, acupuntura e dry needling, um método terapêutico simples, rápido, seguro e eficaz no controle de lesões dolosas e inflamações musculoesqueléticas.

O estúdio funciona de segunda a quinta das 8h às 12h e das 15h às 21h, às sextas, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.