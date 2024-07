Estevam Galvão, trabalho sério dedicado ao Estado de São Paulo

O ex-parlamentar teve uma vida política com grandes feitos

No último dia 29 (sábado), toda a população do Alto Tietê, principalmente a de Suzano, recebeu a notícia do falecimento do renomado político Estevam Galvão.

Estevam nasceu em agosto de 1942, em Garça, no interior de São Paulo, e formou-se em Direito pela Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Casado com a educadora e ex-vice-prefeita de Suzano, Viviane Domscke Galvão de Oliveira, deixou as filhas Carolina e Daniela, os netos Leonardo, Eduardo e Fernando, e os genros Renato e Bruno.

Em sua trajetória política, Estevam, em 1973, assumiu seu primeiro cargo como vereador em Suzano. Cidade esta, que é o lar de Estevam desde sua adolescência. Atualmente, com mais de 50 anos de vida pública e em diferentes cargos, Estevam Galvão contribui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com toda sua experiência.

Ao longo de sua vida, Estevam honrou com muito trabalho os diversos cargos que ocupou. Um mandato de vereador em Suzano (em 1973, como o vereador mais votado), cinco vezes eleito deputado estadual (1995, 2007, 2011, 2015 e 2019, até março de 2023), deputado federal (1983), subprefeito de Guaianazes – em São Paulo – na gestão de José Serra (em 2005), e quatro vezes prefeito de Suzano (1977, 1989, 1997 e 2000). Após ser eleito líder da bancada do Democratas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), por 10 anos, Estevam foi escolhido, em 2017, para ocupar o cargo de segundo secretário da Alesp e posteriormente exerceu a função de Corregedor da Casa.

Estevam acumula realizações que beneficiam milhares de pessoas nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto e demais cidades do Estado. Um exemplo é o programa Visão do Futuro. O projeto atende crianças em idade escolar com exames de vista, tratamento oftalmológico e doação de óculos.

Outro projeto de Estevam é a Lei nº 16.887/2018, que prevê, em todo o estado de São Paulo, que os produtores de hortifrútis que utilizam o mínimo de processamento nos alimentos (frutas, verduras e legumes picados, lavados, embalados, triturados, entre outros), serão beneficiados com a isenção de ICMS. Com isso, os consumidores passarão a comprar frutas, verduras, legumes e hortaliças a preços mais acessíveis, chegando a ter 18% a menos de impostos.

Em seus mandatos como prefeito, Estevam colecionou títulos. Um deles é o prêmio Gestor Eficiente em Merenda Escolar, concedido pela qualidade da merenda e a implantação da alimentação natural nas escolas em Suzano. Com isso, a cidade foi destaque por oferecer a melhor merenda da região Sudeste do país. Ele também foi o Prefeito Amigo da Criança, prêmio conferido pela Fundação Abrinq-Unicef pelos relevantes serviços prestados à criança e ao adolescente. Na saúde, a excelência do trabalho realizado em Suzano conferiu ao município o prêmio Excelência no Combate à Tuberculose.

O político também recebeu da Associação Paulista dos Magistrados o Diploma de Reconhecimento, e, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o título de Irmão Remido, devido ao trabalho desenvolvido na área da saúde e inúmeros títulos de cidadão em várias partes do estado, entre outros prêmios e honrarias.

Encerrou seu quinto mandato como deputado estadual e foi, de agosto de 2023 até a sua morte, conselheiro do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) a convite do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

Recentemente, o ex-parlamentar foi homenageado com a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa: o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A cerimônia foi realizada em dezembro do ano passado e contou com a presença de familiares, amigos, autoridades e deputados da Alesp.

Estevam Galvão e sua família

Estevam recebeu vários prêmios pela sua dedicação à população