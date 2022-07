Estado de SP determina que Butantan importe Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos

O governador Rodrigo Garcia determinou nesta quarta-feira (20) que o Instituto Butantan importe 10 milhões de doses da vacina Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos. O instituto irá solicitar 8 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativa (IFA) à farmacêutica Sinovac para a produção do imunizante.

“Determinei que o Instituto Butantan faça a importação das vacinas para poder produzir 10 milhões de doses. Tomamos essa decisão hoje, antes mesmo da inclusão no PNI (Programa Nacional de Imunizações), para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocá-las à disposição do Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil. A importação deve levar algumas semanas para que, se possível, no mês de agosto, a gente tenha essas vacinas disponíveis e poderemos começar a imunização dessas crianças”, disse Rodrigo Garcia.

A decisão foi tomada para dar início à ampliação da imunização de crianças entre 3 e 4 anos de idade contra a COVID-19 em todos os municípios do estado de São Paulo. Mais de 6,1 milhões de crianças com faixa etária entre 5 e 11 anos já foram imunizadas, sendo que 66,3% deste público está com o esquema vacinal completo e 86,9% foi vacinado com a primeira dose.