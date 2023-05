Estado de São Paulo amplia vacinação contra gripe para toda população acima dos 6 meses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), autoriza aos 645 municípios do Estado, a partir deste sábado (13), a ampliação da imunização contra gripe para toda população acima dos 6 meses de idade. Cada município pode realizar a ampliação de acordo com sua disponibilidade de doses. Ao todo, mais de 46,4 milhões de pessoas estão aptas dentro deste grupo.

A Pasta também reforça a importância da vacinação contra a gripe, que previne contra casos mais graves da doença e que podem evoluir para uma pneumonia ou até levar a óbito. Somente neste ano, até 6 de maio, 896 casos e 58 óbitos para todos os tipos de influenza foram confirmados no estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, 1,6 mil casos e 246 óbitos já haviam sido confirmados.

“A baixa cobertura vacinal nos preocupa, pois, vamos entrar no inverno, que é o período de maior circulação do vírus da Influenza na população. Precisamos reforçar, principalmente aos pais e responsáveis, que levem seus filhos e familiares ao posto de saúde mais próximo, para que recebam o imunizante”, afirmou Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo.

Até o momento, a cobertura vacinal contra influenza está em 28,6%, com mais de 4,4 milhões de doses aplicadas em todos os grupos prioritários. A cobertura entre crianças e idosos, que são os grupos que mais podem ser acometidos pela influenza, está em 12,6% e 37,4%, respectivamente.