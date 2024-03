Estado anuncia trem até César de Souza e outros investimentos em mobilidade

A mobilidade urbana na região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+) receberá um aporte de mais de R$ 2 bilhões do Governo do Estado. Um dos principais investimentos é a implantação do complexo viário, que inclui novas alças do Rodoanel na fronteira entre Suzano e Poá. A autorização para a elaboração do projeto executivo foi assinada em uma reunião realizada pelos prefeitos do consórcio com o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, no dia 14 de março.Além disso, também foi autorizado o projeto executivo para as marginais da Rodovia Ayrton Senna no Taboão, em Mogi das Cruzes, e em Itaquaquecetuba, juntamente com o anúncio de recursos para as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que inclui a extensão da linha 11-Coral até César de Souza, em Mogi das Cruzes.

O projeto do Complexo Viário inclui a construção de uma alça a partir de Suzano, próxima à Avenida Brasil, passando pela linha férrea. Este trecho contará com uma passarela para pedestres, readequação das vias existentes e uma pista marginal externa de 1,5 quilômetro. Em Poá, está prevista a remodelação da rotatória de acesso à cidade e a construção de um viaduto. O sistema beneficiará cerca de 1,6 milhão de pessoas e deverá gerar 3 mil empregos diretos e indiretos. A conclusão do projeto executivo está prevista para este ano, com início das obras em 2025 e entrega em 2026, conforme o cronograma da SPMAR, a concessionária responsável pelo trecho.O projeto de concessão das linhas 11-Coral e 12-Safira foi detalhado, com previsão de leilão até o final de 2024. Além da extensão da linha 11 até César de Souza, um pedido antigo de Mogi das Cruzes, foram anunciadas reconstruções das estações de Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes, juntamente com a ampliação da linha 12 até Suzano e a reconstrução da estação Itaquaquecetuba.Durante o evento, a concessionária Ecopistas apresentou o projeto da Marginal do Taboão, em Mogi das Cruzes, que terá 7,2 quilômetros de extensão, conectando a Mogi-Dutra (SP-88) e a Estrada Mauro Auricchio. O projeto inclui rotatórias e viadutos sobre as linhas férreas da MRS. Em Itaquaquecetuba, estão planejadas três novas alças de acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70).