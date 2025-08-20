Estação Palmeiras-Barra Funda será terminal de três linhas da CPTM

A CPTM inicia a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda a partir de segunda (25/08). Com isso, os passageiros que vêm do Alto Tietê e da zona leste terão acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, durante os horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h às 24h.

No dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6, garantindo mais segurança, eficiência operacional e comodidade para os passageiros.

A transformação da estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte sobre trilhos faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros. Além das linhas e do Expresso Aeroporto da CPTM, a estação Palmeiras-Barra Funda recebe também as linhas 3-Vermelha de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos.

A estação também se conecta com terminais de ônibus interestadual e municipal, universidades, casas de shows e equipamentos culturais, facilitando ainda mais a vida do passageiro.

Mais melhorias

Recentemente, a companhia reduziu os intervalos médios das linhas 12-Safira, 13-Jade e do Expresso Linha 10. A iniciativa faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros de todas as linhas.

A Linha 12-Safira teve seu intervalo reduzido e a retirada do loop interno, permitindo a circulação direta entre Brás e Calmon Viana com intervalo médio de 4,5 minutos nos horários de pico.

Na Linha 13-Jade, o intervalo médio reduziu para 10 minutos nos horários de pico, aumentando a oferta de lugares para os passageiros e beneficiando todos que utilizam o trajeto.

Já no Expresso Linha 10, que realiza viagens entre as estações Santo André e Tamanduateí nos horários de pico da manhã e da tarde, o intervalo médio entre os trens passou para 20 minutos.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

