Estação Ferraz de Vasconcelos recebe ação de enfrentamento à violência contra a mulher

Mobilização acontece nesta terça-feira (2), das 10h às 13h, em alusão à campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres”

A Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM abre espaço, nesta terça-feira (2), das 10h às 13h, para uma ação voltada à mobilização dedicada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A iniciativa é promovida pela Casa da Mulher Paulista Ferrazense, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e pelo Conselho da Igualdade Racial de Ferraz. Durante a ação, haverá atendimento ao público e divulgação dos serviços oferecidos pela Casa da Mulher, reforçando o compromisso com a informação, o acolhimento e a proteção às mulheres.

A mobilização ocorre em alusão à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, que tem como objetivo fortalecer a conscientização e o enfrentamento a todas as formas de violência.

