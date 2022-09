Espetáculo Viva Mazzaropi terá entrada solidária e beneficiará o Fundo Social

Na próxima terça-feira (27/09), às 20 horas, o Theatro Vasques receberá um espetáculo que promete resgatar os melhores momentos do aclamado humorista, ator, cantor e cineasta brasileiro, Amácio Mazzaropi. A produção será comandada pelo ator Vitor Branco, conhecido por sua participação no programa televisivo “A Praça é Nossa” e a entrada será solidária, beneficiando o Fundo Social de Mogi das Cruzes.

A partir de parceria com o Fundo Social da cidade, que entra oficialmente como apoiador cultural da iniciativa, a produção (VB Produções) definiu que o ingresso poderá ser garantido a partir da doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, bem como a doação de um absorvente íntimo, para a campanha Tia Chica, de combate à pobreza menstrual.

As trocas de doações pelos ingressos terão início nesta quinta-feira (22/09) e poderão ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi. Tanto os alimentos quanto os absorventes serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, a partir das campanhas desenvolvidas pelo Fundo Social de Mogi e as instituições sociais, lideranças e associações de bairro cadastradas.

O espetáculo “Viva Mazzaropi” faz parte de um projeto intitulado Cultura Solidária. Assim, ele vem circulando por diversas cidades paulistas, sempre com entrada solidária e classificação livre.

Sobre Vitor Branco

O ator Vitor Branco começou na extinta TV Tupi e se destacou no programa de televisão A Praça é Nossa, tendo também papéis importantes na TV – como na primeira versão da novela Éramos Seis, nas novelas A Próxima Vítima (mordomo Alfredo) e Barriga de Aluguel (caminhoneiro Jonas) e na comédia Os Trapalhões.

Vitor tem longa carreira no teatro, destacando os principais musicais da Broadway apresentados no Brasil na década de 1980. No cinema, trabalhou no filme “O Jeca e a Égua Milagrosa”, acompanhando “o maior caipira do Brasil” nas produções da Pan Filmes, até o falecimento de Mazzaropi em 13 de junho de 1981.

Serviço – Troca de ingressos

Quando: em dias úteis, a partir desta quinta-feira (22/09)

Horário: das 8h às 17h

Local: Fundo Social de Mogi das Cruzes (1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi)

O que doar: 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) + 1 pacote de absorventes íntimos

**Se ainda houver ingressos no dia da apresentação, a troca dos mesmos por doações será feita no próprio Theatro Vasques, a partir das 19h

Espetáculo Viva Mazzaropi

Quando: Terça-feira (22/09)

Horário: 20h

Local: Theatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro)