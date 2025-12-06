Espetáculo da Gerando Falcões celebra o protagonismo juvenil



A força dos sonhos, o protagonismo das juventudes e o impacto da arte como instrumento de transformação social estarão em destaque no dia 6 de dezembro, quando o Polo Cultural de Ferraz de Vasconcelos da Gerando Falcões apresentará a mostra “Sonhos: Esperança de um Futuro Melhor”. O espetáculo, construído coletivamente por crianças e adolescentes das oficinas culturais, reúne diversas linguagens artísticas — teatro, hip-hop, coral, artes visuais, percussão, break e capoeira — em uma narrativa que conecta emoção, identidade e futuro.

A montagem parte de uma realidade marcada por desafios sociais e vulnerabilidades para mostrar como o sonho pode se tornar um movimento de resistência e afirmação. A história acompanha personagens inspirados no universo do Sítio do Picapau Amarelo: Emília, Narizinho e Pedrinho atravessam, de forma simbólica, medos, pobreza e incertezas até encontrarem a esperança, representada no palco como uma força viva que impulsiona as crianças a acreditarem em seu próprio caminho.

Criado de forma integrada pelas oficinas do Polo Cultural de Ferraz, o espetáculo evidencia o poder do trabalho em rede e da educação pela arte, envolvendo turmas de teatro, dança, capoeira, coral, danças urbanas, percussão e artes visuais. A construção coletiva reforça a importância da cultura como ferramenta de fortalecimento social e desenvolvimento humano nas comunidades.

Para Miqueias Costa, supervisor cultural do polo, a mostra carrega um significado profundo para quem sobe ao palco e para quem assiste. “Cada criança que pisa nesse palco traz consigo a favela que sonha. Sonhos: Esperança de um Futuro Melhor é sobre acreditar que o futuro começa agora, com arte, empatia e coragem”, afirmou.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento contará com medidas de acessibilidade, incluindo rampas, espaço reservado para cadeirantes e pessoas com deficiência visual, além de interpretação em Libras para o público com deficiência auditiva. O espetáculo será realizado às 15h, na E.E. República da Guatemala, localizada na rua Manfredo Fest, 160, em Ferraz de Vasconcelos, com capacidade para 300 pessoas.



Mostra cultural reúne crianças e jovens de Ferraz em espetáculo que celebra sonhos, coragem e futuro