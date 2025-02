Especialista orienta sobre mochilas escolares adequadas para crianças

Janeiro é sinônimo de férias e, para muitos pais, a correria para encontrar o material escolar ideal. Com uma variedade imensa de mochilas disponíveis, é crucial escolher a opção que não comprometa a saúde das crianças.

O médico ortopedista e especialista em coluna do Imot, Rodrigo Nakao, alerta sobre os riscos do excesso de peso e oferece dicas valiosas para garantir que os alunos voltem às aulas sem preocupações.

Nakao recomenda que mochilas tradicionais com alças largas e acolchoadas são indicadas para aqueles que não carregam muito peso. Já as mochilas com rodinhas são mais apropriadas para crianças que precisam transportar uma carga maior, desde que o puxador seja ajustável à altura do aluno. Além disso, é fundamental que a mochila seja proporcional ao tamanho da criança.

“Os ossos das crianças estão em formação, o que os torna mais sensíveis. O ideal é que a mochila não ultrapasse 10% a 15% do peso corporal do estudante”, explica Nakao, destacando que uma sobrecarga pode levar a dores e problemas posturais no futuro.

O especialista sugere que, se o peso da mochila exceder esse limite, os pais devem retirar itens desnecessários e considerar alternativas mais leves. “Levar a lancheira separada e optar por cadernos menores são algumas das soluções”, finaliza.

Mochilas coloridas e personagens atraem a atenção, mas a escolha deve priorizar a saúde