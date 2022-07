Especialista em Legislação de Trânsito alerta para novos prazos de licenciamento de veículos

O licenciamento anual dos veículos registrados no Estado de São Paulo para o exercício de 2022 teve mudanças nas datas.

A portaria 175/2021 do Detran.SP trouxe uma tabela com novas datas para os veículos. Veja abaixo:

Final de placa 1 e 2 tem até o último dia do mês de julho /2022 para licenciar

Final de placa 3 e 4 tem até o último dia do mês de agosto/2022 para licenciar

Final de placa 5 e 6 tem até o último dia do mês de setembro/2022 para licenciar

Final de placa 7 e 8 tem até o último dia do mês de outubro /2022 para licenciar

Final de placa 9 tem até o último dia do mês de novembro /2022 para licenciar

Final de placa 0 tem até o último dia do mês de dezembro / 2022 para licenciar

O especialista em Legislação de Trânsito Rodrigo Lemes diz que é importante lembrar os proprietários de veículos para ficar atentos com a nova tabela, pois a não realização do licenciamento em uma fiscalização poderá ser autuada no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro: “Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado” (medida administrativa remoção do veículo) gravíssima 7 pontos e valor de R$ 293,47 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

No entanto a emissão do CRLV (CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO VEÍCULAR) está mais prática, ou seja, depois de realizar o pagamento da taxa o proprietário deve entrar no CDT Carteira digital de Trânsito para atualizar seu licenciamento ou também realizar um login no site do Detran.SP para a emissão de seu licenciamento.

“Sobretudo o proprietário não deve deixar para a última hora para a realização do certificado de licenciamento veicular”, diz Rodrigo.