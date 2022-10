‘Especial Halloween’ agita ComVem Patteo Mogilar neste sábado

O próximo sábado (29) será aterrorizante no ComVem Patteo Mogilar. Em clima de Halloween, as crianças se divertirão com ‘Doces e Travessuras’, caça-fantasma, jogos, gincanas, concurso de fantasia e um desfile temático com a garotada que estiver fantasiada. Além da recreação, os pequenos também terão personagens caracterizados de Halloween para brincarem e tirarem fotos, um casal de caveiras mexicanas, vampiro e bruxa. As atividades serão realizadas no pergolado da torre 3, das 13 às 17 horas, e são gratuitas.

Para que todos entrem de vez no espírito da brincadeira, o cenário também será decorado especialmente para a data com aranhas, abóboras, velas sangrentas, morcegos, teias de aranha, balões e muito mais adereços típicos.

Este é o último evento de outubro que o centro de compras realiza em comemoração ao mês das crianças. “Tivemos fins de semana incríveis com as crianças. O público interagiu e brincou muito durante as atividades. Queremos agradecer aos pais que vieram passar as tardes de sábado aqui com a gente e no feriado de 12 de outubro, quando tivemos um especial de Dia das Crianças. O resultado foi superpositivo e nos motiva para as ações dos próximos meses, com atrações para os jogos do Brasil na Copa do Mundo e para o Natal”, enfatiza Leandro Berg, coordenador de marketing da HBR Realty – responsável pela administração do mall.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.