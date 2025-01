Espaços públicos estão em reorganização pela Prefeitura de Mogi

Medida garantirá um uso mais democrático

A utilização de espaços públicos e ginásios para treinamentos de equipes e realizações de projetos em Mogi das Cruzes está sendo reorganizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O objetivo da medida é garantir um uso mais democrático, organizado e transparente da estrutura esportiva da cidade e o atendimento mais eficiente dos atletas e da população.

Para isso, a equipe da Smel já está realizando reuniões com representantes de diversas modalidades esportivas atuantes no município. Além disso, será feito o cadastramento de todas as equipes e projetos interessados para análise e montagem de grades de utilização para cada local.

“O objetivo da prefeitura é que o esporte volte a fazer parte da vida de Mogi das Cruzes, tanto com as equipes competitivas quanto como ferramenta de inclusão e transformação social. Para isso, é fundamental que a utilização dos espaços públicos de esporte seja democrática. Não haverá a prática de determinada equipe ou projeto ter a exclusividade de um local ou as chaves de um ginásio, a gestão será para que possamos atender o maior número de pessoas de forma organizada”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

Ele lembrou que, nas análises realizadas na primeira quinzena de janeiro, foram identificados problemas graves na utilização e manutenção de espaços públicos municipais, o que prejudicava o acesso para a população e para atletas, além de comprometer a qualidade dos locais.

“Com a utilização que consideramos inadequada de alguns locais, em que particulares tratavam os espaços como se fossem ‘donos’ deles, optamos pela suspensão da autorização de uso para que a reorganização possa ser feita de uma forma mais adequada”, completou Fred.

As equipes e associações interessadas em utilizar espaços municipais para a realização de treinamentos ou projetos de iniciação esportiva podem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que fica na estrutura do Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta. Elas devem apresentar a documentação necessária e o projeto do que será desenvolvido, para análise técnica da pasta.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.

