Espaço Sustentabilidade movimenta mais de R$173 mil em São Paulo em 2025

A Suzano movimentou mais de R$173 mil em 2025, no Estado de São Paulo, por meio do projeto Espaço Sustentabilidade, iniciativa que funciona como uma feira interna nas unidades da companhia e oferece a artesãos, agricultores e pequenos empreendedores a oportunidade de expor e comercializar seus produtos. No período, a ação beneficiou direta e indiretamente mais de 1,4 mil pessoas, fortalecendo a economia criativa nas regiões onde a empresa atua.

Considerada a maior produtora mundial de celulose, a Suzano desenvolve o projeto como uma vitrine para os projetos sociais apoiados pela companhia, aproximando os empreendedores dos colaboradores e ampliando as possibilidades de geração de renda.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o Espaço Sustentabilidade exemplifica bem essa ideia”, destacou a coordenadora de Relacionamento Social, Joana Mamedes.

A iniciativa integra a estratégia social da empresa, que tem como meta contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em suas áreas de atuação até 2030. Atualmente, o projeto está presente nas unidades de Jacareí, Limeira, Mogi das Cruzes e Suzano.

Em 2025, o espaço, que funciona semanalmente nas fábricas de Suzano e Mogi das Cruzes, comercializou mais de 6,4 mil produtos, movimentando R$65,7 mil e beneficiando mais de 660 participantes nessas duas unidades.

Entre os beneficiados está a artesã Elizabeth Clemente Melo, que atua com crochê há mais de 20 anos e participa da iniciativa na unidade de Mogi das Cruzes ao lado do marido, Alécio Pereira Melo, responsável pela produção de sabonetes, cremes e aromatizantes. “Expor nossos trabalhos na Suzano nos ajudou a crescer e aprimorar a qualidade dos produtos”, destacou o casal.

Elizabeth também integra o programa Incubadora Social de Jundiapeba, apoiado pela Suzano em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do programa Conduz, voltado à formação e comercialização de produtos.

Artesãos e pequenos empreendedores expõem produtos no Espaço Sustentabilidade, iniciativa desenvolvida pela Suzano em suas unidades