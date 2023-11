Espaço Opereta recebe espetáculo A Lua de Li Po neste final de semana

O Espaço Cultural Opereta, em Poá, recebe o espetáculo “A Lua de Li Po”, neste sábado (11) e domingo (12), às 16 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.

A Lua de Li Po é inspirado no poeta chinês Li Po, um dos maiores poetas que viveu na Dinastia Tang. Na nossa história, Li Po o poeta perde sua inspiração e se aventura pelos quatro cantos da China para encontrá-la. A peça tem a idealização e encenação pela atriz Liz Moura e a direção de Valter Valverde.

Este é um projeto contemplado no Edital Proac nº 06/2022 – Público infanto-juvenil / Circulação de espetáculos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Além da peça, a proposta integrou também a realização de uma oficina de técnica de sombras, com Valverde, realizada na Opereta nos dias 19 e 26 de outubro, com cerca de 15 pessoas, entre atores, atrizes e educadores. Na oportunidade, os conhecimentos adquiridos durante o processo de pesquisa para a produção do espetáculo proporcionou aos alunos aprender com um dos precursores do teatro de sombras no Brasil. A oficina trouxe aos participantes ferramentas concretas para desenvolverem suas próprias pesquisas de trabalhos dentro da linguagem do teatro de sombras que darão lugar a futuras produções artísticas.

Local

O Espaço Cultural Opereta é localizado na região central, próximo à estação Poá da CPTM e possui ambiente rústico e muito procurado pelo público de artistas, coletivos e produtores culturais da região do Alto Tietê. Com capacidade para 70 pessoas, oferece infraestrutura básica de som e luz para apresentações de shows, peças teatrais, bar e área externa de convivência.



SERVIÇO

A Lua de Li Po

Data: 11 e 12/11

Horário: 16h

Local: Espaço Cultural Opereta – Rua Dr. Emílio Ribas, 168 – Vila Sopreter, Poá SP

Valor: Grátis (distribuição de ingressos 1h antes)

Classificação: Livre

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp)