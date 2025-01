Espaço Opereta reabre as portas de visual novo após reforma

Após nove meses de reforma e um breve recesso de final de ano, o Espaço Cultural Opereta, em Poá, reabriu suas portas ao público no mês de janeiro.

As paredes ganharam novas ilustrações feitas por artistas visuais contratados pela associação, como Alê 140, Shiro, Brenna Lyra, William Ferro, Ricardo (Irmão), Jhony Uriel e Wesley (Coletivo Barbane). As artes são de estilos variados como pintura em parede, grafite, entre outros.

Outro destaque dessa revitalização é a criação do novo camarim, que agora fica atrás das cortinas do espaço cênico. O espaço ganhou nova estrutura elétrica e hidráulica, forro amadeirado em PVC, pintura, mobiliário e acesso ao banheiro e à área externa. Uma comodidade para os artistas que forem se apresentar no espaço cultural.

A estrutura técnica de som também passou por manutenção e modernização com novos equipamentos, como caixas, cabos, microfones sem fio, entre outros. A área cênica conta ainda com o novo linóleo, um piso emborrachado apropriado para apresentações artísticas.

As mamães também podem sentir o espaço mais acolhedor com a instalação de um fraldário no banheiro de entrada do espaço, uma requisição antiga das frequentadoras da Opereta, que não tinham um local adequado para cuidar de seus bebês.

Local recebeu melhorias na infraestrutura e novas ilustrações