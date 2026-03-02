Espaço do Consumidor é inaugurado em Itaquaquecetuba



A Subsecretaria da Defesa do Consumidor de Itaquaquecetuba inaugurou, na segunda-feira (23), o Espaço do Consumidor, na Vila Virgínia, com a proposta de ampliar a capacidade de atendimento do Procon municipal. Com a mudança para uma sede mais ampla e estruturada, a expectativa é alcançar até cinco mil atendimentos por ano, ampliando o suporte oferecido aos moradores, que era de três mil.

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Celso Russomanno, do deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, além de vereadores, secretários municipais e do prefeito Eduardo Boigues. Em suas falas, as autoridades destacaram a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas à defesa do consumidor.

Instalado na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 260, 2º andar, na Vila Virgínia, em frente à Câmara Municipal e ao lado do Paço Municipal, o equipamento é informatizado, possui salas para atendimento individual, ambiente para audiências e uma recepção organizada, com mais conforto e privacidade, além de ar condicionado e acessibilidade.

“A entrega desse espaço reforça os investimentos que a cidade vem recebendo. Estamos ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo uma estrutura mais adequada para acolher a população. Afinal, todos somos consumidores”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“É um local mais amplo, bem estruturado, que garante condições adequadas tanto para os servidores quanto para quem busca orientação ou precisa registrar uma reclamação. É um sonho que foi construído com muito planejamento e agora está entregue”, acrescentou a subsecretária da Defesa do Consumidor, Julia Guidini.

“A população pode ter segurança e confiança no trabalho realizado aqui. O Procon é fundamental na defesa dos direitos de todos e agora passa a contar com uma estrutura à altura dessa missão”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Créditos: Dayane Oliveira

Nova estrutura foi planejada para oferecer mais conforto à população

