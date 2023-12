Espaço do Bem recebe doações de Natal para Abrac e Grupo Fera no Mogi Shopping

Natal é tempo de confraternização, presentes e festas, mas também de espalhar amor e solidariedade. Neste ano, o Espaço do Bem do Mogi Shopping recebe doações para crianças e pets.

O Espaço do Bem está instalado na Praça de Eventos, com duas árvores de Natal solidárias, com os “desejos” dos apadrinhados. Os visitantes do empreendimento podem retirar cartinhas de crianças e adolescentes da Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac) e retornar com os presentes, que serão direcionados à entidade. Também podem ajudar pets sob tutela do Grupo Fera por meio da doação de brinquedos, rações, roupinhas e acessórios.

Ainda há cartinhas disponíveis para apadrinhamento, mas o prazo para o encerramento da campanha está chegando ao fim, os presentes podem ser entregues até o dia 15 de dezembro. O Espaço do Bem funciona todos os dias, das 14h às 20h.

A Abrac, uma das entidades atendidas pela campanha do shopping, é uma Organização Não Governamental (ONG) mogiana sem fins lucrativos ou econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, educacional e cultural, que atende e acolhe e adolescentes de zero a 18 anos incompletos. Atualmente, mantém quatro unidades de serviços de acolhimento. A entidade social conta com doações, apoio e parcerias da comunidade para manter os serviços e a proteção integral aos seus acolhidos.

O Grupo Fera atua na proteção e educação animal, com ênfase em ações de adoção responsável e amparo aos animais, conscientização sobre a importância da castração, palestras em escolas e diversos eventos em prol da causa. A ONG mantém sob sua responsabilidade mais de 150 animais e também auxilia muitos pets de famílias carentes com ração, medicação e atendimento veterinário.

Outra ação solidária do empreendimento é a Sacola do Bem, que, neste mês, recebe doações de brinquedos, roupas e acessórios. A estrutura está instalada em frente à Lojas Marisa.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Até 17 de dezembro, as lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h; depois, em horário estendido.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.