Escuta de pais e responsáveis e profissionais para o Plano da Primeira Infância será até dia 23

Pais, responsáveis, professores e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil poderão participar até o dia 23 de outubro da construção do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), um documento que integrará as políticas públicas oferecidas para este público e irá propor ações para o desenvolvimento global das crianças. As contribuições poderão ser feitas pela internet no link enviado para as escolas e creches e para os pais e familiares pelos portais da Prefeitura de Mogi das Cruzes e das Secretaria de Educação, além do aplicativo Educa+Mogi.

Mogi das Cruzes participa desde o ano passado da Urban 95, uma rede mantida pela instituição holandesa Fundação Bernard Van Leer que apoia cidades ao redor do mundo com foco na Primeira Infância. O trabalho tem sido realizado pelo um Comitê Gestor e um Comitê Técnico, formado por diferentes secretarias municipais, como Planejamento, Educação, Assistência Social, Saúde, Cultura, Transparência e Comunicação, Mobilidade Urbana, Verde e Meio Ambiente.

Em setembro, as escolas e creches realizaram o trabalho de escuta com as crianças. Agora será a vez dos professores e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) e os pais e responsáveis de crianças de 0 a 6 anos, participarem da construção do Plano. Os links para as contribuições são

O compromisso da cidade com a Primeira Infância fez com que Mogi das Cruzes fosse uma das dez escolhidas em todo o mundo para apresentar suas ações estratégicas mais promissoras em um programa de estudos realizado no campus da London School of Economics, em Londres, Inglaterra.

Até o dia 15, o prefeito Caio Cunha e uma equipe técnica da Prefeitura de Mogi das Cruzes, formada pelo secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Claudio de Faria Rodrigues, pela arquiteta e urbanista Fabíola de Almeida, coordenadora de Projetos Físicos e Urbanísticos da Secretaria de Planejamento e a psicóloga Milena Grieco, que gerencia o Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social, estão participando da troca de experiências para o desenvolvimento de ações e sistemas urbanos que melhorem a vida de bebês, crianças e de seus cuidadores.