Escritor de Ferraz faz doação de livros na região

O escritor de Favela no Divã, Marcelo Barbosa, comemora o balanço dos eventos literários com a doação gratuita do seu livro para várias cidades da região, realizados no último ano. Ao todo, o autor comprou com recursos próprios e distribuiu 150 exemplares do primeiro volume da sua obra literária, com distribuição em Ferraz, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim.

E a inspiração para essa atividade literária gratuita, aconteceu depois que o escritor conheceu a ação iniciada no Reino Unido em 2012, intitulada de “Books Giving Day”, traduzida para “Dia da Doação de Livros”, que é comemorada em 14 de fevereiro. Mais de 44 países participam dessa atividade voluntária na área da literatura, que se tornou oficialmente conhecida como o Dia Internacional da Doação de Livros, e tem o objetivo de facilitar o acesso à leitura para todas as pessoas, seja em doações grandiosas ou com o ato singelo de passar um único exemplar adiante.

“Achei interessante repetir esse movimento voluntário na região, onde eu pude palestrar e doar os meus próprios livros no ano passado, e reforçar a importância da leitura, os benefícios para o estudo, e encontrar vários jovens que nunca tinham lido um livro fora do currículo escolar, e ver eles felizes em conhecer um escritor pessoalmente e receber um exemplar com autógrafo”, revelou Barbosa.

Em geral, alguns livros doados da obra Favela no Divã estão na Biblioteca Municipal Oswald de Andrade, em Biritiba Mirim, onde duas Organizações da Sociedade Civil (OSC´S) da cidade, foram contempladas, na Biblioteca José Andere, na cidade do escritor, em Ferraz de Vasconcelos, e para membros da “OSC” OIAEU de Ferraz.

Pessoas públicas também receberam o livro Favela no Divã, como a Prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.

O estudante de Suzano, Enzo Martins, teve uma experiência de leitura surpreendente ao ouvir e receber o livro do escritor, Marcelo Barbosa. “Estava lendo o livro Favela no divã na sala, sentado no sofá com a minha mãe, e tive que ir para o meu quarto. Cada linha é uma pedrada que arrepia o corpo! Deu pra sentir o que o Marcelo passou através das palavras, ainda mais depois de escutar ele falando pessoalmente. Da vontade até de chorar, em cada capítulo eu parei pra respirar e pensar”, apresentou o jovem.

Todas as ações de doação gratuita do livro Favela no Divã, podem ser conhecidas nas redes sociais: Escritor Marcelo Barbosa.