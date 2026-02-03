Objetivo é conscientizar visitantes sobre importância da água

O Semae Mogi das Cruzes iniciou o agendamento de escolas para participar do Semae de Portas Abertas de 2026, programa de visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro. O projeto tem como objetivo levar a estudantes dos ensinos fundamental e médio conhecimentos sobre produção e uso consciente da água, responsabilidade com o meio ambiente e funcionamento da autarquia.

O público-alvo são alunos que cursam a partir do 4° ano do ensino fundamental, de escolas públicas e particulares de Mogi das Cruzes.

As visitas, que começarão em fevereiro, ocorrerão às terças e quintas-feiras, a partir das 8h45, com duração aproximada de 45 minutos e no máximo 25 visitantes por turma.

Responsáveis pelas escolas que tiverem interesse em marcar a visita devem ligar para 4798-6392, na Divisão de Meio Ambiente do Semae, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou enviar e-mail para visitas@semae.sp.gov.br.

Para o diretor-geral da autarquia, José Luiz Furtado, “O Semae de Portas Abertas é um programa de grande importância para incentivar os jovens a utilizar água de forma consciente. Eles levam o conhecimento adquirido nas visitas e compartilham com suas famílias, o que é ainda mais relevante neste período de escassez hídrica, em que cada gota conta”.

“Outro destaque do programa é que nossos técnicos reforçam o protagonismo do nosso rio Tietê e demais mananciais da região, que são essenciais para o abastecimento público”, conclui.

Em 2025, foram 34 visitas, de 17 escolas, somando 837 alunos. Também foram realizados eventos para públicos específicos: duas visitas para estudantes da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), uma para o público em geral (no Dia Mundial da Água) e uma para alunos do Centro Universitário Braz Cubas.

O projeto é coordenado pela Divisão de Meio Ambiente/Departamento Técnico do Semae, em parceria com o Departamento de Água.

Além da importância da água e como utilizá-la adequadamente, o programa também apresenta o Semae, conceitos de saneamento básico e todos os processos envolvidos no sistema de abastecimento, desde a captação, as diversas fases do tratamento, distribuição, até chegar aos imóveis do município.





Visitas monitoradas começarão para alunos a partir do 4º ano do ensino fundamental