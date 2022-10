Escolas municipais e creches celebram Semana da Criança com atividades

Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado na próxima quarta-feira (12/10), escolas e creches da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes organizaram atividades especiais ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (10/10), uma animada festa do pijama abriu a programação da Creche do Jardim Aeroporto. Cinema e oficinas divertidas fizeram parte da programação na EM Profª Guiomar Pinheiro Franco, no Jardim São Pedro.

“É uma semana muito animada em nossas escolas, em que cada unidade escolar junto à sua comunidade, organiza diferentes atividades para as crianças. Este olhar para a criança é a nossa prioridade. A cidade está desenvolvendo um grande trabalho envolvendo diferentes secretarias pela Primeira Infância, com ações em diferentes bairros da cidade e a construção do Plano Municipal da Primeira Infância”, disse a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos. Mogi das Cruzes faz parte da Rede Urban95, iniciativa da Fundação Bernard Van Leer, com foco na Primeira Infância.

A programação na Creche do Jardim Aeroporto terá, nesta terça-feira (11/10), o Concurso Cabelo Maluco, em que as crianças poderão ir à creche com penteados engraçados e divertidos. Na quinta-feira (13/10), está programada uma oficina criativa de produção de brinquedos com diferentes materiais, além de um aulão de zumba infantil com traje brega. A festa à fantasia encerra a programação na sexta (14/10), em que também terá uma apresentação de teatro.

No Jardim São Pedro, a EM Profª Guiomar Pinheiro Franco fará nesta segunda e terça-feira (10 e 11/10), a apresentação de cinema e oficinas. Na quinta-feira (13/10), os alunos irão participar de uma baladinha e outras brincadeiras. A quadra da escola receberá brinquedos na sexta-feira (14/10). As atrações da EM Profª Wilma de Almeida Rodrigues, no Taboão, serão cinema e dia do brinquedo nesta terça-feira (11/10). Na quinta-feira (13/10), acontecerá uma gincana de estações e na sexta-feira (14/10), a festa terá brinquedos infláveis.

As escolas municipais Prof. Lázaro Gonçalves Teixeira , no Conjunto São Sebastião, e Profª Ilda Pereira Peña Alvarez , no Jardim Primavera, também terão programação especial com cabelo maluco, fantasia e pinturas. Os alunos participarão de gincanas, brincadeiras de roda e oficinas criativas a partir desta segunda-feira (10/10). As duas unidades terão brinquedos infláveis na quinta-feira (13/10).

O Cempre Ver. Ivan Nunes Siqueira, no Oropó, a semana começou com fantasias e a programação terá teatro, contação de histórias e brinquedos. Na EM José Alves dos Santos, em Jundiapeba, também foi dia de fantasia nesta segunda-feira (10/10).