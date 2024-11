Escolas municipais de Mogi das Cruzes promovem “ETI de Portas Abertas”

Até o começo de dezembro, as unidades escolares municipais participantes do programa Escola de Tempo Integral (ETIs) da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes estão de portas abertas para que familiares e a comunidade conheçam de perto os projetos e atividades desenvolvidos. O evento “ETI de Portas Abertas” é uma iniciativa das escolas, com apoio do Departamento Pedagógico (Deped). O objetivo é aproximar as instituições de ensino da comunidade.

Na quinta-feira (14), a programação aconteceu em duas escolas municipais de Jundiapeba: o CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas e a E.M. Dr. Benedito Laporte Vieira da Motta. O “ETI de Portas Abertas” seguirá nas próximas semanas com atividades em outras 17 unidades escolares de diferentes bairros da cidade.

“A abertura das ETIs é uma excelente oportunidade para fortalecer o vínculo entre a escola, os alunos e suas famílias. Mostrar os resultados dos projetos e das oficinas realizadas no programa é uma maneira de integrar ainda mais a comunidade ao processo educativo”, explica a secretária de Educação, Marilu Beranger.

Cada unidade educacional define a programação de acordo com suas vivências e organiza atividades culturais e esportivas com os familiares e a comunidade.

“Ao abrir as portas das escolas, estamos também abrindo novas perspectivas para os alunos, mostrando o quanto eles são capazes de realizar dentro das oficinas. O apoio das famílias é fundamental para o sucesso das ETIs”, comemora Monica Senziali, técnica pedagógica de Educação Física do Deped e responsável pelo programa Escola de Tempo Integral.



