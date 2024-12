Escola de Ferraz de Vasconcelos é premiada em competição nacional de tecnologia educacional

A EMEB Professora Nurimar Martins Hiar, localizada em Ferraz de Vasconcelos, foi destaque na edição de 2024 do Prêmio EDP nas Escolas, conquistando o título na categoria Estudantes. O reconhecimento veio após um trabalho inovador e criativo realizado por 22 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sob a orientação da professora Márcia de Jesus Sá.

O tema da competição deste ano foi “Consumo Consciente e Seguro de Energia”, incentivando os participantes a produzirem vídeos criativos e educativos sobre o assunto. A iniciativa, promovida pela EDP em parceria com a Sincroniza Educação, tem como objetivo transformar a prática pedagógica nas escolas públicas por meio do uso de tecnologia.

Além do reconhecimento, os estudantes premiados receberão carregadores solares portáteis, enquanto a professora será contemplada com uma assistente virtual Alexa, em reconhecimento ao trabalho pedagógico que guiou a equipe até a vitória.

Tal premiação abrangeu 44 instituições públicas de diferentes estados brasileiros, promovendo a integração de tecnologia em sala de aula e o engajamento com temas de impacto social. Em Ferraz de Vasconcelos, o empenho dos alunos da escola Nurimar Martins Hiar mostrou que, com criatividade e dedicação, é possível se destacar em iniciativas nacionais voltadas à educação.

A vitória na categoria “Estudantes” reflete o esforço da equipe em abordar o tema proposto de maneira criativa e significativa, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis e destacando o papel da escola no incentivo à inovação educacional. A conquista reafirma o compromisso da EMEB Professora Nurimar Martins Hiar em promover o desenvolvimento dos seus alunos e fortalecer práticas pedagógicas inovadoras na região.

Alunos premiados com carregadores solares portáteis, reconhecidos pela criatividade nos vídeos sobre consumo consciente de energia