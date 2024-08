Mogi Shopping traz a “Escola de Alquimia” para as crianças

Atração inédita na região vai encantar crianças, que, com ajuda de alunos e mestres bruxos, irão aprender a preparar suas próprias poções mágicas; atividade acontece neste sábado e domingo

O mundo da magia toma conta do Mogi Shopping neste final de semana com a atração inédita na região que o empreendimento está trazendo para o público infantil: a “Escola de Alquimia”. A garotada aprenderá a fazer poções mágicas de forma divertida em um mergulho no universo da fantasia. Para participar dessa experiência, é preciso fazer inscrição no dia e doar um quilo de alimento não perecível.

A “Escola de Alquimia” tem inspiração no universo de Harry Potter, o bruxinho que encanta gerações no mundo com suas aventuras místicas. Os pequenos participantes serão recebidos em um espaço lúdico, repleto de efeitos especiais e cenográficos, com direito a uma oficina em que, com o auxílio de alunos e professores bruxos, irão preparar suas próprias poções.

Todo o material para a elaboração da receita será fornecido durante a atividade aos aprendizes, numa experiência interativa e divertida. Ao final da sessão, para concluir a missão, eles terão que dizer, juntos, uma palavra mágica, e a atividade se encerra de forma ainda mais encantadora.

A “Escola de Alquimia” no Mogi Shopping acontecerá neste sábado e domingo (17 e 18), com três sessões por dia: 14h30, 16h30 e 18h30, próximo da loja C&A. Podem participar crianças de 4 a 12 anos.

É necessário fazer inscrição, no dia do evento, por meio do aplicativo do Mogi Shopping. O APP pode ser baixado gratuitamente nos smartphones e está disponível para os sistemas Android e IOS. Como entrada social, é solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.