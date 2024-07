“Era uma vez…” traz mundo encantado de brincadeiras no mês de julho

O Suzano Shopping terá atividades para a garotada, gratuitamente



Brincadeiras e atrações é o lema das férias para as crianças que frequentarem o Suzano Shopping. Com o tema “Era uma vez…”, o empreendimento convida a garotada a soltar a imaginação e brincar à vontade durante todo o mês.

Personagens do universo dos contos de fadas, oficina para desenvolver habilidades manuais, acampamento com escoteiros e pocket show estão entre as atividades, todas gratuitas. Na praça de alimentação, aos domingos, a família poderá se divertir com música ao vivo.

As atividades terão início no sábado (13), com o acampamento encantado, das 14h às 17h, no espaço próximo ao Tasty Grill. O grupo de escoteiros de Suzano irá entreter as crianças com várias brincadeiras. Esta atividade acontece novamente no dia 20 de julho.

Já na terça (16), a Bela e a Fera visitarão o shopping, em desfile pelos corredores, das 18h às 20h. Eles atenderão pedidos de fotos dos fãs e espalharão alegria durante o passeio.

Outra atividade é a oficina encantada, no sábado (20), a partir das 14h, na qual as crianças participantes aprenderão a confeccionar lindas coroas, em uma sessão divertida e criativa, para todas as idades. A oficina funcionará próximo ao Tasty Grill. É de graça, mas precisar fazer a inscrição da criança no site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

Os pequenos que estiverem no shopping no dia 23 (terça) vão se encantar com a visita de Branca de Neve e o príncipe, das 18h às 20h.

No final das férias, no dia 27 de julho, tem mais diversão com o pocket show Princesas, a partir das 16h, próximo ao Tasty Grill.

Para fechar a programação, a Bela Adormecida e o príncipe visitarão o shopping na terça (30), das 18h às 20h.

Enquanto as crianças se divertem, o público em geral poderá conferir a programação musical ao vivo e gratuita, todos os domingos, das 18h às 20h. Artistas locais e da região se apresentam na praça de alimentação do empreendimento com repertório variado em estilos diversos.

Neste mês, o Música na Praça traz a cantora Larissa Amoroso, dia 14; Benevides, dia 21; e Fah Carvalho, dia 28.

O evento será do dia 13 ao dia 30 de julho