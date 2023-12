Entenda como vai funcionar o app do governo que vai agilizar bloqueio de celular roubado

O governo federal lançou, nesta terça-feira (19), o aplicativo Celular Seguro, que permitirá o bloqueio imediato de linhas telefônicas e do próprio aparelho de telefone móvel em casos de roubo e furto.

Por meio de um aplicativo e um site abrigado no portal Gov.br, ela funcionará como uma espécie de “botão de segurança” para casos de roubos ou furtos e seu acionamento deve bloquear em até dez minutos os apps de redes bancárias.

O acionamento poderá ser feito pela vítima ou por alguém de confiança previamente cadastrado. Após registrar a ocorrência no site, é preciso guardar o número do protocolo. E é importante também registrar boletim de ocorrência na delegacia.

Com a plataforma do governo, as mensagens via SMS também serão bloqueadas. Para ter acesso à ferramenta é preciso ter cadastro no Gov.br.

Para utilizar o aplicativo, é só fazer o download do “Celular Seguro” nas lojas de aplicativos. No caso de aparelhos tipo Android, a aquisição acontece no Google Play Store. Já no iPhone, o usuário deve recorrer à App Store. Após instalado, o usuário deve cadastrar os dados do celular na plataforma gov.br.

“Caso você seja roubado, é só acionar o sistema por um computador que operadora telefônica e bancos são notificados no mesmo instante, bloqueando acessos”, explicou Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, nas redes sociais.

“Uma medida importante para diminuir a dor de cabeça e as perdas financeiras de quem passa por furto ou roubo”, complementa o ministro.

Via CNN