Entenda como o seguro de vida pode amenizar as preocupações com o futuro

Feito para quem quer proteger seu planejamento financeiro de imprevistos, o seguro de vida pode ser adaptado às necessidades de cada pessoa em qualquer fase da vida.

De acordo com José Luiz Florippes, Diretor de Vendas de Seguros da Omint, “o seguro de vida proporciona tranquilidade a partir do momento que é contratado, por possuir uma alavancagem imediata”. Ou seja: a partir do momento do pagamento da primeira parcela, a proteção estará garantida pelo capital segurado contratado.

Isso tudo se aplica aos provedores financeiros da família ou a pessoas solteiras que entendem a importância de se resguardar financeiramente. “A juventude é cercada de sonhos e para realizá-los é preciso planejar. Contudo, a vida pode surpreender e é preciso estar preparado”, explica Florippes.

Embora o seguro de vida seja frequentemente associado a pessoas casadas ou com famílias dependentes financeiramente, ele também é uma solução inteligente e indispensável para as pessoas solteiras. Abaixo, o diretor explica três cenários onde o seguro de vida é fundamental: