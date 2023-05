Enfim, a normalidade

A notícia do retorno da querida quermesse da Festa do Divino de Mogi e da tradicional Entrada dos Palmitos parece ser a última pedra que faltava na reconstrução da normalidade após a pandemia.

No ano passado, já com níveis avançados de vacinação, a organização da festa optou por manter suspensa a quermesse, muito provavelmente pela grande participação de voluntários pertencentes ao grupo de risco.

Agora, tudo está normal. Aqueles tempos, de dois, três anos atrás, de milhares de mortos por dia, de hospitais lotados e comércios fechados, parece agora fazer parte do roteiro de algum filme de ficção científica.

Ficamos muito felizes de, depois da Festa de São Benedito, que reuniu milhares de fiéis ao longo de nove dias, noticiar a volta da Festa do Divino em sua plenitude como nossa cidade merece.

Que possamos não esquecer os tempos sombrios da pandemia, mas aprender com eles para seguir andando sempre com fé daqui para a frente. E viva o Divino Espírito Santo!