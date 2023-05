Encontro das avenidas Pedro Romero e Francisco Rodrigues Filho terá interdição

A partir desta segunda-feira (29/05), os motoristas que circulam pela região do encontro das avenidas Pedro Romero e Francisco Rodrigues Filho deverão ter atenção devido a obras de um empreendimento particular, que interditará uma faixa de circulação de cada via das 8h às 17h. A medida será adotada por cerca de 60 dias.

As interdições serão feitas na pista sentido Rodeio – Cezar de Souza da avenida Pedro Romero e da pista sentido centro da avenida Francisco Rodrigues Filho. A interrupção na circulação será feita na faixa da direita, no trecho próximo ao encontro das vias.

A sinalização da interdição será realizada pela empresa responsável pelas obras. Durante o período em que haverá interferências na via, o início da faixa reversível da avenida Pedro Romero será deslocado para após o trecho dos serviços. A estrutura funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, e auxilia na circulação dos motoristas que deixam o distrito de Cezar de Souza no horário de pico da manhã.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a terem cautela ao transitar pela região das interdições e ampliarem a atenção sobre a sinalização de trânsito e das obras.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.