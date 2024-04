Empresários discutem cenário econômico de 2024

O Grupo Certo Soluções promoveu nesta quinta, dia 18, um encontro de destaque na região, reunindo empresários para uma análise profunda do cenário macroeconômico previsto para o ano de 2024. O evento, realizado em parceria com a MGM Investimentos, contratada do Banco BTG Pactual, trouxe insights para os participantes, abordando não apenas projeções econômicas, mas também temas cruciais para o sucesso empresarial, como governança corporativa e planejamento sucessório.

O economista e macroestrategista do BTG Pactual, Álvaro Frasson, agregou o seu conhecimento ao evento. Na ocasião, Frasson compartilhou suas análises sobre as tendências econômicas globais e suas implicações no contexto nacional e regional, oferecendo aos presentes uma visão abrangente e atualizada do panorama econômico.

Durante as discussões, foram destacados os desafios e oportunidades que as empresas enfrentarão ao longo do ano de 2024, ressaltando a importância de estratégias sólidas de governança corporativa e planejamento sucessório, tema que foi abordado por Julia Lopes, Leandro de Paula e Carlos Ernesto de Oliveira, especialista em governança corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Esses aspectos, muitas vezes negligenciados, foram enfatizados como pilares fundamentais para a sustentabilidade e crescimento dos negócios em um ambiente econômico em constante evolução.

Os participantes do evento expressaram sua satisfação com a qualidade das informações apresentadas e a relevância dos temas discutidos, destacando a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento e capacitação do empresariado local.

Para o CEO do Grupo Certo Soluções, Rafael Rocha, a troca de ideias, experiências e contatos que ocorreu durante o evento é fundamental para o crescimento sustentável de nossas empresas e para a criação de novas oportunidades de negócios. “É através do networking e da colaboração que podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam em nosso cenário empresarial em constante evolução. Nosso compromisso em realizar eventos como este vai além do simples desejo de promover nossas empresas individualmente; é sobre construir uma rede sólida de apoio e recursos que beneficie a todos”, disse.

O fundador do Grupo, Marcio Lopes, também falou do evento. “Estabelecer uma rede de vínculo e apoio amigável, baseada na confiança e equilíbrio entre as equipes, tem sido uma experiência incrível. Buscar constantemente o melhor para o negócio nos fez perceber o poder da colaboração e do respeito mútuo. Quero expressar minha profunda gratidão a todos que estiveram presentes no evento. É emocionante ver como, quando nos apoiamos, somos capazes de superar desafios e alcançar grandes resultados”.