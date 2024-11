Empresários de Ferraz de Vasconcelos recebem capacitação para vender ao governo

Um dos principais objetivos do evento é desmistificar que apenas grandes empresas têm potencial para vender ao poder público

Os pequenos empresários de Ferraz de Vasconcelos podem participar gratuitamente da capacitação “Mapa do Tesouro Público – O caminho para vender para o Governo” promovida pelo Sebrae-SP no Alto Tietê. A ideia é orientar os empreendedores sobre as oportunidades geradas pela venda de produtos e serviços para o governo. A formação está com vagas abertas.

O evento será promovido no dia 12 de novembro, às 18h, na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos – ACIFV (Rua Bruno Altafim, 26, Sítio Paredão). As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/5RXAgLdUPN.

“O principal objetivo é desmistificar que os pequenos negócios não podem vender para as prefeituras, para o Estado ou a União. Existem muitas oportunidades geradas pelo governo que podem ajudar a ampliar as vendas e diversificar a atuação dos negócios. Uma das vantagens desses contratos é a garantia da compra e o pagamento programado, o que fortalece a criação de empregos e o aumento de renda para a região”, explicou o consultor de negócios do Sebrae-SP, João Gomes.

No treinamento serão apresentados os caminhos para acessar e participar das concorrências tanto das administrações municipais quanto das Secretarias de Estado e o Governo Federal, assim como os diversos órgãos públicos. A capacitação vai detalhar, ainda, quais são as condições e exigências para efetivar as vendas públicas. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e da ACIFV.