Empresa Suzano reforça sua presença na cadeia produtiva que transforma matéria-prima em livros

A leitura exerce papel central na formação das pessoas e na construção da cultura no país. A produção dos livros depende de uma cadeia que transforma a matéria-prima em papel utilizado por editoras, autores e instituições de ensino. Nesse contexto, a indústria Suzano reforça sua contribuição para o setor editorial e educacional, sendo uma das principais produtoras de papéis do país e uma empresa comprometida em renovar a vida a partir da árvore.

Na unidade de Suzano, a companhia produz a linha de papéis Pólen®, referência no mercado editorial brasileiro por oferecer soluções específicas para livros literários e didáticos. Com 30 anos de trajetória completos em 2025, a linha se consolidou como uma escolha recorrente entre editoras nacionais e internacionais, graças à sua qualidade e conforto visual. A família Pólen® é composta por diferentes versões que atendem a variados estilos de publicação: o Pólen Bold, com textura marcante; o Pólen Soft, de toque suave e leve; e o Pólen Natural, que se destaca pela opacidade e menor impacto ambiental, resultado da tecnologia de celulose semibranqueada da Suzano. Essa característica, além de reduzir o uso de químicos, energia e água, proporciona uma tonalidade suave e menor reflexo de luz, ideal para leitura prolongada.

“A produção de papel na Suzano envolve tecnologia, inovação e atenção contínua à sustentabilidade, garantindo qualidade, consistência e confiabilidade em cada etapa. Cada folha produzida é resultado do trabalho de equipes especializadas e do compromisso da companhia com práticas responsáveis, transformando nossa matéria-prima, a celulose, em papéis que abastecem livros, revistas e materiais educativos em todo o País. Por meio desse cuidado, a Suzano contribui de forma efetiva para o desenvolvimento do setor editorial, facilita o acesso à literatura e fortalece o hábito da leitura, impactando leitores, educadores e comunidades de diferentes regiões”, destaca João Rodrigues, Gerente Executivo de Produção de Papel e Embalagens da Unidade Suzano, em Suzano.

Mais do que produzir papel, a Suzano atua de forma ativa para democratizar o acesso à leitura e ao conhecimento. A companhia é apoiadora da Bienal do Livro, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, dois dos principais eventos literários do País. Na Bienal do Rio de Janeiro de 2025, o Café Literário, que reuniu nomes como Drauzio Varella e Tati Bernardi, contou com o apoio do Papel Pólen®.

O compromisso da Suzano com a leitura também se estende ao público interno da companhia. Na unidade de Suzano, o Espaço Ecofuturo by Pólen foi criado para incentivar o hábito da leitura entre colaboradores, e conta com um acervo de livros disponível para empréstimo e troca. A iniciativa permite que cada pessoa retire um livro, leve para casa, leia e depois devolva, fortalecendo o acesso à cultura dentro do ambiente de trabalho. Ao aproximar os profissionais do universo literário, a Suzano reforça que o papel da leitura no desenvolvimento e transformação pessoal, coletiva e social.

A companhia fortalece o papel da empresa no incentivo à educação e cultura