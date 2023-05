Empresa investe em presentes personalizados para as mães

O ato de presentear alguém especial é capaz de nos transmitir um sentimento de felicidade, pois proporcionar um momento de prazer ao outro é algo satisfatório. Além disso, dar um presente é uma demonstração de amor, carinho e gentileza — não importa o motivo ou a época do ano.

Mas o Dia das Mães é, de fato, uma data especial. De acordo com as principais pesquisas nacionais sobre comércio, é a segunda melhor data para o varejo, perdendo apenas para o Natal. Afinal, todo mundo faz questão de homenagear as mães.

E se presentear alguém é um momento especial, quando esse presente é personalizado e pensado justamente em quem vai receber, melhor ainda.

Pensando nisso, a Personnalizze tem investido cada vez mais em presentes personalizados para datas especiais. Desde a pandemia, a empresa, que antes era focada em produtos de papelaria fina para festas e eventos, se especializou em kits de presentes personalizados. E os clientes, claro, adoraram.

A Personnalizze trabalha com balões tipo bubble, para decoração e arranjos de mesa, buquê de balões, balões com gás hélio e personalizados em geral. E, para o Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, a proprietária Tati Prado está a todo vapor para preparar itens especiais para a data. “Para este Dia das Mães, estamos com caixas com flores naturais, chocolates e trufas importadas, acompanhadas com balão bubble personalizado”, diz Tati.

Requinte

Outro destaque vai para as caixas de luxo e Tati também tem itens pensados para esta data. “Nossa box de luxo de Dia das Mães vem com caneca de cerâmica cromada espelhada e personalizada, chocolate importado e vem acompanhada de balão personalizado”, conta. Há também opções com orquídea, creme hidratante e chocolates, minibalão e trufas, mix de chocolates e flores naturais – a escolha para a montagem do kit é do cliente e Tati presta todo o auxílio e assessoria para o presente ideal.

“Na Personnalizze, o cliente pode pedir o balão personalizado, a Box personalizada com Foto, e também costumizamos a caneca com fotos, nomes e frases”, diz Tati. A empresária conta que tem kits a pronta entrega e que, para personalização exclusiva, os pedidos devem ser feitos com quatro dias de antecedência.

E para quem já quer pesquisar presentes para outras datas, a empresa tem kits para aniversários, bodas, maternidade, amizade, boas vindas, além de presentes para pedidos de casamento e anúncios de gravidez.

Personnalizze

Tel: (11) 93435-3953

Instagram: @personnalizze_