Em reunião na Câmara, pais reclamam que totens não são suficientes e pedem mais segurança

A Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu na tarde desta quinta-feira, 27, representantes de pais de escolas públicas que integram grupo de WhatsApp com cerca de 700 integrantes de diferentes bairros e instituições de ensino mogianas.

O encontro contou com a participação do presidente do colegiado legislativo, Clodoaldo de Moraes (PL), e com a vereadora Inês Paz (PSOL), integrante da Comissão. Também marcou presença nas discussões o vereador Edson Santos (PSD), membro da Comissão Permanente de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos.

Débora Santos Lima, moradora de César de Souza, reclamou das condições da Escola Municipal Prof.ª Iracema Brasil de Siqueira.

“Mando meu filho para a escola e fico contando as horas para buscar porque não tem segurança, já que a escola é completamente aberta. Meu filho tem só quatro anos”.

Juliana Domingos, residente em Jundiapeba, conta que tem filhos tanto em escolas municipais como em estaduais do Distrito. “Tenho filhos na Escola Estadual Professor Cid Boucault e na Escola Estadual Professora Josephina Najar Hernandez. Também tenho minha filha pequena que estuda no Cempre Oswaldo Regino Ornellas. Faltam muros, faltam cercas elétricas, os portões ficam abertos, não tem como saber quem é aluno e quem não é. Na escola Cid Boucault ainda tem a carteirinha: a criança só entra com o documento. Mas nas demais escolas não há controle algum. Os totens de segurança não resolvem. Até chegar uma viatura, o desastre já aconteceu”.

Jaqueline Benevides tem filho em creche no Jardim Aeroporto III. “A Prefeitura está tomando decisões que não agradam à maioria dos pais. Não somos contra o prefeito Caio Cunha. Só queremos segurança para nossos filhos. Muitos dos totens de segurança colocados nas escolas simplesmente não estão funcionando. Além disso, são mais de 200 escolas na rede municipal, e a Cidade só está colocando 30 desses aparelhos. A segurança não teria que ser igual para todos?”, questionou.

Jaqueline reivindica rondas escolares. “As rondas são insuficientes, falta efetivo tanto da PM como da Guarda Municipal. Além disso, as bases comunitárias de segurança não funcionam. O prefeito está gastando R$ 6 milhões em locação de totens, mas o que os pais querem são as rondas escolares operando com eficácia”.

Cláudio Chagas tem dois netos matriculados na rede municipal. “Sugiro que a Prefeitura faça adesão ao programa do Governo Federal ‘Adote Escola’. Por meio desse projeto, empresas privadas podem reformar as unidades em troca de isenção de imposto”.

Neide Pereira acredita que os totens de segurança não são suficientes para garantir a segurança em escolas mais afastadas. “Lá na escola de Quatinga, por exemplo, entre acionar esse totem e a polícia chegar será necessário pelo menos uma hora. São 40 quilômetros de distância do centro. Peço providências para ontem. Escutem nossos gritos de mãe. A escola da minha filha nem tem muro. A gente vê os alunos lá dentro. É só uma grade”.

O vereador Edson Santos disse que são necessárias múltiplas soluções para garantir a segurança no ambiente escolar. “Parabenizo todos os pais pela mobilização. Tudo é importante: câmeras de monitoramento, alarmes, botão de pânico, totens etc. Mas nada substitui a figura humana. Defendo a contratação de empresas de segurança de forma imediata e, posteriormente, que a Prefeitura abra concurso para agente de segurança escolar”.

Já a vereadora Inês lembrou a necessidade de combater o estímulo à violência feito por meio da Internet. “Precisamos também ter um olhar diferenciado para as redes sociais. Afinal de contas, é nesses ambientes que vêm surgindo as ideias de ataques e agressões. São células que incentivam a cultura da arma, a cultura do ódio e a cultura do massacre”.

Por fim, o vereador Clodoaldo de Moraes disse que vai reunir todos os pleitos em uma lista para entregar ao prefeito Caio Cunha (PODE). “Vamos redigir um documento com todas as solicitações e queixas. Depois, vou marcar audiência com o prefeito Caio Cunha para encaminhar tudo que está sendo pedido. É muito importante a participação de cada um de vocês”, comentou.