Em palpos de Aranha (Rogério de Moura)



O sol desligava-se no oeste horizontal, alaranjando o céu de Rio das Cobras,

enquanto a noite abraçava suavemente a cidade. No velório do cemitério São Salvador a

equipe funerária acabava a arrumação do salão e fazia os últimos retoques no finado. A

viúva esquecida no canto, com um olhar náufrago, aguardava inerte a chegada da

parentalha. Coroas de flores se atabalhoavam pelo vazio local; ali ensejava a despedida

do amigo Araquém Aranha.

Os conhecidos passaram rápido; os parentes distantes também. Junto os colegas;

e, a viúva recebia às condolências, ainda no canto, triste e esquálida. Mas, de repente

seu semblante foi mudando, o olhar desafogando, o rosto acendendo e o sorriso

desabrochou – talvez ela tivesse se lembrado das peripécias do seu Homem Aranha. Ele

fazia jus ao nome, gostava de pregar peças e, vez por outra, contava com a ajuda da

esposa. Bem, festa na casa do Aranha era praxe as fanfarrices que divertiam e alegravam

a todos.

A viúva postou-se animada e animando-se cada vez mais com chegada de vários

amigos: o compadre Uóshito foi o primeiro; e, como sempre, em sua competência de

animar eventos, foi logo organizando as rodas de conversa e servindo chá. O povo

chegando, o velório acalorando, parecia festa. Flanelinhas criaram até um sistema de

valets; teve um que tentou cobrar ingresso, mas foi logo dissuadido pelos seguranças do

lugar.

E tome gente chegando: o Chico, o Magrão, o Brown, o Alemão, o Gil, o Carlos,

o Tuim, o Paulinho, os Broas, o Espanhol e tome amigo do Aranha, o Capeta, o

Anjinho, o Tilim, o Hércules. Depois da meia-noite chegaram os músicos. Aí “o bicho

pegou”.

O Uóshito resolveu arrecadar dinheiro pra suprir a festa de bebida, fazer o

gurufino velorial. O povo aprovou, imediatamente. Ele estava com as mãos cheias de

dinheiro quando foi abordado pela viúva: — O que você está fazendo, Uóshito?

— Juntando uma grana pra colaborar com o enterro — a viúva o interrompeu

dizendo que não se preocupasse, pois já estava tudo pago, o caixão, os arranjos, o

cemitério etc., e ele contra argumentou — Não! Esta grana é pra comprar bebida e

salgadinho pro povo.

— Ah! Legal — disse ela — também vou colaborar — e ele imediatamente a

interrompeu: — Não precisa, você já entrou com o defunto.

O clima esquentou, parecia revelion, até o Aranha dançou e transitou pelo

ambiente, a balada rolou madrugada a fora.

Pela manhã, às dez horas, o velório estava vazio quando os agentes funerários

chegaram para concluir o ensejo. Mas ao entrar estranharam a arrumação do ambiente.

O caixão estava no chão. O Aranha caído ao lado com um sorriso maroto de

canto na boca; e, o compadre Uóshito dormia do outro lado do caixão. Daí um dos

agentes questionou: — Afinal quem vamos levar o morto-vivo ou o vivo-morto?







