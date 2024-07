Em jogos escolares na China, atletas do Mogi Basquete ficaram em 8º lugar

Os atletas das categorias de base do Mogi das Cruzes Basquete: Gabriel Bavoso, Gabriel Vitoriano, Gabriel Pedroso, Luiz Guilherme e Guilherme Lacerda, representaram o time masculino brasileiro da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) no ISF Basketball 2024, em Macau, na China.

A competição mundial escolar teve início no dia 24 de junho, e os brasileiros estavam no grupo D da fase de classificação. Após avançar para as quartas de finais, com uma vitória sobre o Chile, o Brasil encerrou a participação no campeonato na 8° colocação, com a derrota para a França. Ao todo, foram duas vitórias em sete partidas disputadas.

Na quarta-feira (3), a confederação retornou ao Brasil, e retomará os treinamentos com o Mogi Basquete na segunda-feira (8), no Ginásio Hugo Ramos.

