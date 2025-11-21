“Em Evidência”, com Wilian Santos

Wilians dos Santos | Empresário

Dinâmico e dedicado, o empresário e gerente administrativo, Wilians dos Santos, 45, vive um momento especial com a inauguração da casa de eventos Recanto Sapeca, instalada em um sítio na Vila Moraes. Poaense, cresceu na Vila Amélia e mudou-se para Mogi aos 39 anos, após conhecer a esposa. Foi adotado ao nascer pela enfermeira Otacília, que faleceu quando ele tinha dois anos; depois, foi acolhido pela filha dela, Edna. A memória mais marcante da infância é o encontro com a irmã biológica, Milena, registrado em uma foto que ele guardou por toda a infância e adolescência, até reencontrá-la aos 18 anos. Cursou Técnico em Enfermagem no Hospital Santa Marcelina e iniciou Fisioterapia na Uninove. Interrompeu os estudos, no terceiro ano, para assumir a administração da empresa da esposa, então em forte crescimento, especialmente após o nascimento da filha. A escolha lhe proporcionou mais qualidade de vida, poder acompanhar o desenvolvimento da filha e contribuir diretamente para a expansão dos negócios familiares — caminho que, segundo ele, uniu propósito, rotina e futuro.

Seu primeiro emprego foi aos 17 anos, como tapeceiro na fábrica de móveis A Barca e seis anos depois seguiu para a indústria Ristreto, na mesma função. Aos 26, ingressou como técnico em enfermagem no Grupo Medsalva, e lá ficou até os 34 anos, quando uniu-se em sociedade com a esposa na empresa Festa Sapeca. Wilians mora em Mogi, no Alto do Ipiranga, e é casado há 15 anos com Juliana, que conheceu em uma balada sertaneja em Suzano. Pai de Melissa, 14, destaca que a vida em família é movida pela paixão em comum pela moda sertaneja, tanto que seu apelido é Cowboy Wil, desde a adolescência. Os três adoram frequentar bailes sertanejos e rodeios, e a filha, que já praticou equitação, tem paixão pelo seu cavalo Brinquedo, mantido na fazenda do tio Derlani. Revela que adora cozinhar e sua especialidade é a Vaca Atolada. Seu estilo é casual e não dispensa sua bota Wrangler. Sua cor é o azul e o perfume, Malbec, d’O Boticário. Escorpiano, não tolera mentiras e faz questão de realizar tudo da forma correta, sem “gambiarras”, porém reconhece que precisa deixar de ser ranzinza. Seu hobby é ouvir música sertaneja, sentado no sofá, acompanhado de uma cerveja, especialmente ao som da dupla Gino & Geno. Na leitura, indica “A Meta”, de Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox e gostou de assistir todos os filmes da saga Velozes e Furiosos. Já a viagem mais marcante foi aos Lençóis Maranhenses-MA, que o deixou maravilhado pelas paisagens formadas pelas lagoas entre as dunas brancas. Seu sonho de consumo é uma caminhonete Dodge Ram azul. Planeja construir uma casa para viver com a família, com piscina e uma baia para o cavalo, nos fundos do recém-inaugurado Recanto Sapeca. Católico, costuma rezar diariamente à Nossa Senhora Aparecida, sua santa de devoção. Das mães adotivas, a saudosa Otacília dos Santos Dias, e Edna Batista dos Santos, 64, recebeu seus maiores ensinamentos: ser sempre correto, aconteça o que acontecer. Sua frase: “Somos o que somos. Assim erramos, como também acertamos.”