“Em Evidência”, com Victor Sarro

Victor Sarro | Comediante

Humorista e empresário, Victor Sarro, 36, é sócio da All Sports, responsável pela gestão do Mogi Basquete desde julho de 2025. Em plena ascensão no cenário do entretenimento com seu talento visceral para fazer rir, uniu a criatividade à visão de negócios. Natural de São Bernardo do Campo, bairro Rudge Ramos, lembra com carinho da infância passada entre pescarias no clube e os bolos de cenoura preparados por sua mãe. Apesar de não ter sido muito estudioso, concluiu o colégio público e fez três meses de Gestão em Marketing na UNIP, experiência que não deu certo, mas que acabou confirmando sua vocação para a comédia. O humor sempre esteve presente em sua vida. “Eu sempre gostei de ser engraçado, ser comediante é visceral, eu amo! É intenso!”, afirma. A paixão o levou a transformar o talento natural em profissão, conciliando apresentações com iniciativas empresariais voltadas ao entretenimento. Entre as novidades de curto e médio prazo, planeja expandir seus projetos, aproximando ainda mais o público e criando oportunidades de negócios no setor.

Sua vida profissional é tão eclética como ele, desde os primeiros empregos até os dias atuais. Começou como malabarista de sinal, depois trabalhou como garçom no Habib’s e, em seguida, participou de um concurso na Record, que venceu, abrindo portas para a televisão. Desde então, passou pela Globo, Record e Band, e atualmente está há três anos no SBT. Victor mora em Mogi das Cruzes, e é casado com Maria Esther e pai de três filhos: Serena, 13, Bela, 10, e João, de sete meses. Com o tempo apertado entre as atuações e a empresa, valoriza muito o tempo junto com a família para viajar, ir à praia e aproveitar cada momento em comum, apesar da rotina corrida. Sagitariano, Victor se define como teimoso, característica que considera tanto uma qualidade quanto um defeito, além de ser pontual e muito honesto. Entre os hobbies, pratica futebol, handball e basquete, e confessa a mania de roer unhas. Seu estilo de vestir é casual, sempre com calça jeans e camisa preta, e sua cor preferida é o azul, “como a água e o céu”. Na gastronomia, revela habilidade em pratos simples, como miojo, omelete e comida congelada. Na literatura, dedica-se à leitura de biografias, livros de histórias reais e sobre crimes, e destaca o filme 13 Vidas, baseado na história dos meninos presos na caverna na Tailândia. Apaixonado por viagens, já conheceu diversos países, e lista: Japão, Espanha, Portugal, Estados Unidos, China, Suíça, Alemanha e Reino Unido. Entretanto, ressalta que nada se compara ao Brasil. E elege os Lençóis Maranhenses-MA e a Disney, nos Estados Unidos, como seus locais favoritos. Seu sonho de consumo é uma chácara, fazenda ou haras, para cuidar de animais, e seu projeto é criar um game show de comédia. Sem seguir uma religião formal, mantém uma fé forte em Deus. Filho de Gerson, 68, e Ana, 67, aprendeu com eles a pontualidade. “Nunca cheguei atrasado na vida! NUNCA!”, enfatiza. Para ele, a amizade é essencial: “Sem amigos, ninguém chega a lugar nenhum”. Sua frase: “E quando eu vi que tinha dinheiro suficiente pra comprar o que eu quisesse, percebi que o passado não estava na prateleira”.