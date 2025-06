“Em Evidência”, com Vera Casemira

Vera Casemiro | Cabeleireira

Cheia de energia, a cabeleireira Vera Lúcia da Silva Casemiro, 67, foi eleita Rainha no 27º Encontro de Adultos Maiores do Mercosul e América Latina, em Balneário Camburiu-SC, e quer seguir participando de concursos e se lançar como modelo. Nasceu em Telêmaco Borba-PR e, aos seis anos, mudou-se para Brás Cubas, em Mogi, sua “cidade do coração”. Da infância, recorda as brincadeiras com as irmãs. “Era um bairro rodeado de mato e buracos, onde as manilhas eram brinquedos improvisados e cheios de criatividade”, afirma. Desde pequena, gostava de arrumar os cabelos e unhas das irmãs e, casada, começou a atender clientes em casa para ajudar no orçamento da família. Iniciou Educação Física no Náutico, em 76, mas percebeu que este não seria seu caminho. Incentivada por uma amiga, participou do Miss Terceira Idade Mogi das Cruzes em 2023, e venceu. Em 2024, se inscreveu na 26ª Festa da Maioridade da América Latina e Mercosul e foi coroada Miss Elegância. Sua trajetória prova que beleza e sonhos não têm idade.

Começou a trabalhar aos 13 anos, como vendedora de lenços em uma loja em Jacareí-SP, onde ficou por um ano. Foi funcionária de escritório na concessionária Urbano e balconista na RIG Sport Magazine. Aos 30 anos, iniciou sua formação na área da beleza, com diversos cursos de cabeleireira em várias cidades, inclusive Curitiba-PR. Aos 42 anos, com o falecimento do marido, passou a trabalhar em elegantes salões da cidade. Vera é viúva, mora em Brás Cubas e é mãe de Bruno, 40, casado com Paloma e pai de Vitor, 10, e Natan, 3; e de Tássia, 37, mãe de Cauã, 7. A família gosta de se reunir aos domingos para churrascos e festas e ela enfatiza que valoriza estes momentos de alegria e união. Seu estilo é casual, porém não podem faltar vestidos em seu armário. Sua cor é o marrom e usa com carinho os perfumes que ganha. Vaidosa, não sai de casa sem estar devidamente arrumada e maquiada e elege como melhor filme “Uma Linda Mulher”, com Julia Roberts. Escorpiana, é generosa, humilde e serena, sempre pensa antes de falar, mas reconhece que é teimosa e explosiva, do tipo que não deixa nada para depois. Seus hobbies são dançar e viajar. E ressalta que em Recife-PE, na Praia de Boa Viagem, viveu uma de suas melhores experiências, com vento forte e mar de tombo, transmitindo a ela uma paz indescritível. Seu sonho de consumo é um anel de brilhante e seu projeto pessoal é continuar participando de concursos de beleza e realizar o sonho de ser modelo da terceira idade. Católica e devota de Nossa Senhora Aparecida, cultiva a fé desde criança. Filha dos saudosos Carmelio Justino da Silva e Hermancia Pinho da Silva, guarda como maior ensinamento dos pais o respeito pelas pessoas, especialmente pelos mais velhos. Ela acredita que, na vida, é preciso ser feliz e não se importar tanto com o que os outros dizem. Sua frase: “Ter fé em tudo no que você vai fazer, porque, senão, fica tudo em vão.”