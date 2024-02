“Em Evidência”, com Vanderlon Gomes

Jovem, mas com grande experiência na política, Vanderlon Oliveira Gomes, 42, é prefeito de Salesópolis. É também, desde janeiro, o presidente do CONDEMAT+, que engloba 14 cidades, além de também presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. À frente do consórcio, ele pretende manter as políticas públicas já criadas, fortalecer o turismo com a rota turística regionalizada, além de lutar contra as perdas provocadas pela nova distribuição das Quotas do Salário-Educação (QSE) pelo Governo Federal.

Baiano de Vitória da Conquista, veio com a família para Salesópolis quando tinha sete anos, para o bairro Ribeirão do Pote, onde na época não havia nem escola, nem energia elétrica. Da infância, lembra a determinação da mãe em enfrentar o pai para que os filhos pudessem prosseguir os estudos. Formou-se em Direito pela Braz Cubas em 2022, e conta que sua entrada na política foi quase um acaso: o pai, um líder nato de bairro, não podia se candidatar devido à falta de instrução e ele, como membro ativo da associação de moradores, foi o escolhido.

Vanderlon Gomes | Presidente do CONDEMAT+

Desde muito novo, ainda menino, trabalhava na roça para ajudar a família. Ao longo da infância e adolescência, sempre trabalhou para ajudar os pais. “Nem via o salário… Naquela época salário era direto nas mãos dos pais”, afirma brincando. Depois, foi motorista escolar aos 20 anos. Em 2004, foi eleito vereador e em 2008 foi reeleito, sendo inclusive presidente da Câmara. Foi vice-prefeito de 2013 a 2016 e está no seu segundo mandato como prefeito.

Van, como é chamado pela família, mora no centro de Salesópolis, é casado com Luciana e pai de Daniela, 23, e Guilherme, 18. Em família, juntos vão à academia e treinam juntos todos os dias. “Às 6h da manhã em ponto”, reforça. Na cozinha, gosta do trivial e rasga elogios para o feijão e os doces da esposa. É do signo de Sagitário, considera-se agitado, extremamente pontual e metódico. Confessa que guarda rancor mais tempo do que gostaria.

Pratica musculação, seu estilo é social e no seu guarda-roupa não podem faltar camisas sociais. A cor predileta é azul e perfuma-se com Malbec, de O Boticário. Gostou e indica o livro “O menino que descobriu o vento”, de William Kamkwamba. Lembra da viagem que fez pelo CONDEMAT para Cuba, para prestigiar uma missão global da Unesco, e impressionou-se com a desigualdade no país. Pelo Brasil, adorou a viagem para Natal-RN e encantou-se com o passeio de buggy pelas dunas. Seu grande projeto é, enquanto prefeito, auxiliar a Santa Casa de Salesópolis. Católico devoto de Nossa Senhora da Aparecida, o caçula de 16 filhos do saudoso Edson Soares Gomes e Francisca de Oliveira, 79, aprendeu com os pais sobre a importância do trabalho e solidariedade. Na vida, valoriza a lealdade. Sua frase: “Quem tem foco no trabalho, tem resultado garantido”.