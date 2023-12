“Em Evidência”, com Thálita Eufemia

Comunicativa e determinada, Thálita Rodrigues Eufemia, 42, é médica dermatologista e especializada em Tricologia. Há seis anos, abriu a JM Renaissance, em Suzano, um centro especializado em Terapia Capilar, Estética e Saúde Integrativa e, está há três anos em sede própria, num prédio de três andares. E já pensa em, no prazo de três anos, abrir uma nova unidade da clínica na cidade de Porto, em Portugal, e assim alavancar sua carreira na Europa.

Nascida e criada no centro de Suzano, lembra saudosa dos avós, cuja casa era onde está localizada a clínica hoje. “A minha avó morou comigo no Rio durante a faculdade e vendia coxinhas na praia para me ajudar a pagar os estudos”, conta emocionada. É formada em Medicina pela Universidade Iguaçu, desde 2006, pós-graduada em Dermatologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Tricologista certificada pela International Association of Trichologists, de Sidney, na Austrália.

Thálita Eufemia | Médica dermatologista

Aos 20 anos foi monitora na faculdade no Rio de Janeiro. Trabalhou no ambulatório de clínica médica do AMA e em várias clínicas de Suzano, até abrir a sua própria clínica, em 2016. É conselheira da Academia Brasileira de Tricologia, docente da Academia Brasileira de Tricologia (ABT) e da Escola Nacional de Terapias Integrativas (ENATI), palestrante nacional e internacional nas áreas de Tricologia e Saúde e professora de cursos de pós-graduação. Mora em Suzano, é casada desde maio com Rodrigo e mãe de Laura, 16, e Lucas. 9.

Com o marido, adora participar de corridas de rua, beber bons vinhos e viajar. Adora se desafiar na cozinha com pratos mais elaborados e diz que seu Cordeiro ao Vinho Tinto e Alecrim é muito elogiado. Como boa canceriana, considera-se bastante afetuosa e chorona, mas admite que, uma vez que se desilude com alguém, dificilmente dá uma segunda chance. Além de correr, pratica musculação, coleciona livros – tem mais de 200 – e tem um closet com cerca de 500 sapatos. Seu estilo é clássico fashion e prefere usar vestidos e saias.

É apaixonada pela arquitetura e desenvolvimento da cidade do Porto, em Portugal, e encantou-se com as vinícolas de Bento Gonçalves-RS. Seu sonho é construir sua casa em Mogi e o grande projeto é a internacionalização da JM Renaissance. Católica devota de Nossa Senhora Aparecida, a filha única de Edison Roberto Eufemia, 68, e Aparecida Donizete Rodrigues, 68, aprendeu com os pais a saber se comportar em diferentes lugares e ocasiões. Na vida, acredita que o aprendizado é diário. Por isso, sua frase é: “Vivendo, amando e aprendendo”.