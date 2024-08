“Em Evidência”, com Tatiana Valente

Tatiana Valente | Jornalista

Apaixonada pela arte, a jornalista Tatiana Valente, 43, é criadora e editora do blog “Falando em Sol” e também é a mais nova colaboradora do jornal A Semana, com sua Agenda Cultural, na página 2. Ela revela que seu interesse pela música e cultura em geral a fez criar o blog destinado para artistas independentes mogianos, mas que, hoje, o Brasil todo a procura para ajudar a divulgar os eventos. “Comecei há quatro anos, na pandemia, com o blog, mas artistas do país inteiro me procuram para auxiliá-los”, explica. Mogiana, moradora do Mogilar até os seus 29 anos, participou do concurso Prêmio Profissionais da Música, na categoria Canal de Divulgação de Música, em 2022. No ano passado, com orgulho, recebeu a Moção de Aplauso da Câmara Distrital de Brasília-DF e, hoje, concorre ao Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024. Da infância, lembra de quando ia pular o carnaval no antigo salão do União Futebol Clube e de participar das festas na escola de inglês Pink and Blue. Tem formação em Letras e Jornalismo, pela UMC, e é pós-graduada em Estratégia da Comunicação e Psicopedagogia, pela Braz Cubas. Com pai, expoente jornalista, Tatiana apaixonou-se pela profissão ao ver o amor dele pelo que fazia e por ter convivido muito na redação de O Diário, mas comenta que sempre gostou de livros, música e de escrever. “Sou apaixonada por artes”, reforça.

Aos 17 anos, foi professora auxiliar de Inglês no Application e no Colégio São Marcos e, posteriormente, lecionou em várias escolas de Mogi. Aos 22 anos, estagiou no caderno de Cultura de O Diário de Mogi e, dois anos depois, assumiu a assessoria de imprensa do Colégio São Marcos, seguindo até os 28 anos, quando deu uma pausa na carreira para se dedicar à criação dos filhos. Em 2020, a pandemia a fez retomar a profissão. Foi quando resolveu resgatar o sonho de escrever sobre música, com o blog “Falando em Sol”. Tati mora em Lorena-SP e é mãe de Gabriel, 12, e Luiz Antônio, 7. Com eles, gosta de assistir a filmes, tocar violão, cantar e, para agradá-los na cozinha faz o prato preferido: strogonoff de carne. “Eles amam”, revela. Geminiana, é falante e faz amizades com facilidade, porém tem um lado mais reservado que gosta de ficar quietinho em casa. Completa ainda, com bom humor, que gostaria de aprender a dizer não. Além do canto e violão, também pratica Dança do Ventre e se apresenta com seu grupo no Vale do Paraíba. Seu estilo é casual, perfuma-se com Accordes, de O Boticário, e em seu armário não podem faltar roupas pretas, sua cor preferida. Está lendo “Vale Tudo – Tim Maia”, de Nelson Motta, e indica o filme “Olga”, com Camila Morgado. Elege Porto de Galinhas-PE como a melhor viagem, pela beleza e receptividade dos moradores. Seu sonho de consumo é um cantinho na praia e seu projeto é voltar ao mercado como jornalista. Primogênita de Nicéia, 65, e do jornalista Darwin Valente, 70, recebeu dos pais valores como ser sincera e pensar no próximo. Tatiana acredita que a fé é universal e que, apesar das dificuldades, no fim tudo se acerta quando confiamos em nós mesmos. Sua frase: “Sempre houve espinhos nas rosas de qualquer jardim, se há calor no ninho, há pedras no caminho e ainda assim é belo”, de Lulu Santos.