“Em Evidência”, com Silvana Santiago

Silvana Santiago | Mercadóloga

Dinâmica na vida pessoal e profissional, Silvana Cristina Santiago, 42, é a superintendente do Patteo Urupema Shopping. Ela comemora 2024 pela vinda de várias lojas de marcas nacionais de peso no centro de compras – aliás, no mesmo dia da nossa entrevista, foi assinado o contrato para a chegada da franqueada Ri Happy. “E para 2025, teremos mais novidades para completar o nosso mix de lojas.”, completa. Paraense, da capital Belém, veio para Guarulhos-SP aos três anos de idade, onde morou até os 18, quando se mudou para a Capital. Em 2011, voltou ao seu estado natal a trabalho e conta que na época, realmente conheceu a cultura local e se sentiu uma verdadeiramente belenense. Da infância, afirma ter sido uma criança educada e obediente, mas adorava brincar na rua com os irmãos, voltando para casa somente quando sua mãe assobiava. Orientada pela mãe, fez técnico em Administração, conseguindo estágio em shopping, como auditora de loja, e depois, em 2004, graduou-se em Marketing, na UNIBAN.

Seu primeiro trabalho já foi em um shopping center, aos 15 anos, como auditora no West Plaza, onde seguiu carreira até ser executiva comercial do departamento Mall e Mídia. Depois disso, atuou no segmento comercial de vários shoppings no país. Aos 36 anos, ingressou no grupo HBR, como gerente comercial e, posteriormente, aceitou o desafio de assumir a superintendência do Patteo Urupema Shopping. Sil é solteira, mora em Guarulhos, no parque Renato Maia, com seu cãozinho shih tzu, Noah, de 11 anos. Nas horas de lazer, gosta de sair com os amigos, jogar GTA em seu PS5 e de praticar esportes: joga futebol, é faixa vermelha em taekwondo, pratica boxe e já foi velocista nos 100m rasos. Seu prato predileto é picanha malpassada. Pisciana, descreve-se comunicativa. Busca sempre superar seus limites, mas confessa ser reativa. Seu estilo é clássico e não dispensa saltos altos, sua cor é o verde e seu perfume, Escape, da Calvin Klein. Indica o livro A Profecia Celestina, de James Redfield, e o filme A Cor Púrpura. Das viagens, no exterior, considera Barcelona, na Espanha, como a cidade mais charmosa, e no Brasil, para ela, São Paulo é uma das mais importantes capitais do mundo. Coleciona moedas estrangeiras e seu acervo tem mais de mil exemplares. Seu sonho de consumo é uma Ferrari vermelha e seu projeto é poder organizar seu tempo para se dedicar ao voluntariado às pessoas em situação de rua e à causa animal. Típica brasileira, acredita em anjos, orixás, protetores e, acima de tudo, em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Filha primogênita de Maria Corpes, 60, e Ismael Alves, 58, teve deles, como maior exemplo, a dedicação ao trabalho e a fazer o melhor em tudo o que se propõe. E acrescenta: “É preciso se esforçar para ser melhor para as pessoas, ser facilitador e não causador dificuldades”. Sua frase: “Mantenha sempre sua energia no alto, mesmo que seu dia esteja em baixa”.